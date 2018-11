Bruno de Carvalho presente a juiz: acompanhe todos os desenvolvimentos

Ex-presidente do Sporting e Mustafá, um dos líderes da Juventude Leonina, são presentes a juiz esta terça-feira, no Tribunal do Barreiro.

15:54 - Mustafá e Bruno de Carvalho só deverão ser ouvidos amanhã, avança a TVI. Face ao atraso provocado pela greve dos funcionários judiciais e pela insistência em terminarem os trabalhos às 16h00, os dois arguidos só serão interrogados na quarta-feira. LER MAIS

15:38 - A SIC avança que a investigação pediu o alargamento dos prazos para acusação em seis meses e que os advogados já foram notificados. Bruno de Carvalho e Mustafá ainda não terão sido interrogados.

15:01 - O JOGO mostra-lhe os protestos dos apoiantes de Bruno de Carvalho que marcaram presença nas imediações do Tribunal do Barreiro. VEJA AQUI

14:24 - A retoma do interrogatório está prevista para as 14h30. Para as 16h00 está marcada nova paralisação dos funcionários judiciais, algo que pode ditar a interrupção das diligências esta terça-feira. Nesse caso, serão retomadas amanhã.

14:18 - Alexandra Carvalho, irmã do ex-presidente do Sporting, regressa ao Tribunal do Barreiro e, numa curta declaração aos jornalistas, mostra-se revoltada.

14:07 - A CMTV avança que Mustafá deverá ser interrogado antes de Bruno de Carvalho.

12:41 - O juiz emite um segundo comunicado, em que confirma a interrupção do interrogatório para almoço. O regresso ao trabalho está agendado para as 14h30. Aí, os arguidos serão confrontados com os factos que lhes são imputados e aí dirão se pretendem, ou não, prestar declarações.

12:04 - O juiz de instrução criminal emitiu um primeiro comunicado, a confirmar o início das diligências no Tribunal do Barreiro e a constituição de Bruno de Carvalho e Mustafá como arguidos. LER MAIS

11:37 - Clique AQUI e perceba como a greve dos funcionários judiciais pode afetar o interrogatório a Bruno de Carvalho e Mustafá.

11:01 - Cordão policial, a irmã de Bruno, o advogado e até uma greve: veja as imagens AQUI.

10:55 - A greve dos funcionários judiciais poderá afetar as diligências, avança a CMTV. Os funcionários que estavam em protesto recolheram agora ao tribunal e só daqui a pouco Bruno de Carvalho e Mustafá deverão começar a ser ouvidos. No entanto, às 16h00, os profissionais retomam o protesto, algo que poderá interromper o processo.

10:16 - O início do processo, inicialmente marcado para as 10h00, está atrasado.

09:57 - Mustafá também já estará nas instalações.

09:42 - Bruno de Carvalho já chegou ao Tribunal do Barreiro.

09:39 - Bruno de Carvalho está indiciado por 56 crimes. Confira quais.

09:32 - Há um forte contingente policial em redor do tribunal e cerca de quatro dezenas de curiosos. LER MAIS

09:26 - A invasão à Academia de Alcochete assentava numa estratégia do ex-líder do Conselho Diretivo e da SAD, o qual instrumentalizou a claque para tornar o clima tóxico e assim forçar transações de jogadores. Leia mais AQUI.

09:20 - Bruno de Carvalho, ex-presidente do Sporting, e Mustafá, um dos líderes da claque Juventude Leonina, são presentes esta terça-feira a juiz, no Tribunal do Barreiro. Acompanhe os desenvolvimentos.