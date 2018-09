Bruno de Carvalho pediu impugnação das eleições do Sporting

Lista "Leais ao Sporting" confirmou pedido anunciado ainda antes do ato eleitoral

O movimento liderado por Bruno de Carvalho, "Leais ao Sporting", emitiu um comunicado no qual lembrou que avançou com um pedido de impugnação das eleições presidenciais leoninas, conforme tinha anunciado ainda antes do ato eleitoral. "No último comunicado emitido, Bruno de Carvalho e Alexandre Godinho, juntamente com os demais subscritores, lamentaram a realização das eleições do passado dia 8 de setembro por terem sido precedidas de várias ilegalidades, algumas já comprovadas pelos tribunais e revestidas de um grave desrespeito pela democracia. Explicámos que, mesmo não desejando este cenário, mas sim alcançar os necessários consensos em função do SCP, os factos fazem-nos estar juridicamente vinculados a impugnar todos os atos, incluindo desde já a Suspensão da AG de dia 8, que decorram ou sejam tomados na sequência das ilegalidades cometidas, sob pena de impossibilitar a defesa da honra dos visados, e da condição de Sócios de pleno direito do Sporting Clube de Portugal."

No texto, publicado nas redes sociais, a lista lembra que avançou, de facto, com esse pedido que poderá ser retirado perante duas condições. "Assim se comprova que substancialmente não existe nada de novo, apenas uma consequência do natural decurso da Justiça e daquilo que já havia sido veiculado no último comunicado, reiterando estarmos disponíveis para, caso a verdade seja reposta e os plenos direitos de Sócios restaurados, ponderamos desistir das ações judiciais em curso."