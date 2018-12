Bruno de Carvalho pede abertura de instrução: "Linguagem de taxista"

Um extenso texto de 20 páginas assinadas pelo advogado de Bruno de Carvalho no qual José Preto requer a abertura de instrução no processo de Alcochete

O texto da defesa de Bruno de Carvalho é mais do que o pedido de abertura de instrução no processo de Alcochete. As 20 folhas, assinadas pelo advogado José Preto, são também duras palavras dirigidas à acusação- "Esqueceu que um processo se faz para esclarecer as coisas e não para ultrajar seja quem for"; "Completamente aberrante"; "Mixórdia"; "Linguagem de taxista"; "Sequência de ultrajes"; "Insulto ao Direito"; "Insulto ao povo em nome de quem a justiça é feita; "Promiscuidade com órgãos de comunicação social, (...) alguns dos quais não passam de meros placards de bordéis"; "Atrasados mentais (...) entre os costumados painéis", destaca o Diário de Notícias.

No mesmon texto é igualmente atacada a caracterização de terrorismo, sendo que para Cândida Vilar sobram expressões como "vileza", "perversidade hábil", "singular deslealdade" e de ignorância do Direito e do português.

