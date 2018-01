Bruno de Carvalho não gostou de comentários e desafiou "heróis do teclado"

Comentários sobre a campanha de regresso de sócios não agradaram a Bruno de Carvalho

Bruno de Carvalho reagiu aos comentários no Facebook sobre a campanha "Regresso a custo zero", destinada aos sócios do Sporting, cujas receitas revertem a favor das modalidades do clube. O presidente leonino falou em "heróis do teclado", pedindo a presença dos referidos críticos na assembleia geral do emblema verde e branco.

"Sobre os Sportinguistas e tudo o que se passou para além da frustração, raiva e angústia, guardo mais comentários para a AG de dia 3. Só tenho pena que a AG não tivesse sido este fim de semana, pois gostava de ver lá alguns heróis do teclado. Agora, todos de peito feito após este empate com sabor a derrota, é que seria interessante. Mas eu acho que alguns até rezam para perdermos na quarta-feira para, finalmente, terem a coragem de ir a uma AG ao fim de quase 5 anos. Ou de irem, e não marcarem só presença como alguns têm feito", começou por escrever no Facebook.

"Depois de ler os comentários à campanha 'REGRESSO A CUSTO ZERO' (no Facebook oficial do clube), num total desrespeito ao clube e suas modalidades (para quem reverte 100% das quotas), peço a todos esses heróis do teclado e das refeições de 'oposição' para que, seja qual for o resultado da Taça da Liga, ganhem coragem e vão à AG dizer tudo o que escrevem e falam nas costas, mas, desta vez, cara a cara! É neste momento que se mede o sportinguismo de todos nós! Este é o momento ideal para o lançamento desta campanha!", acrescentou.

"E, repito, esta não é uma campanha para os sportinguistas das vitórias. Esta é uma campanha para quem nasceu, vive e levará para além da morte o Sporting Clube de Portugal no seu coração. Para os sportinguistas está aqui mais uma oportunidade única de voltarem ao clube de corpo e alma! Para os sportingados, lá vos espero na AG! E com vocês, de 'peito feito', ainda é mais aliciante!", rematou.