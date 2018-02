Bruno de Carvalho discursa na assembleia geral: "Não sou o Nhaga"

"É bom para o Sporting ter aqui tanta gente. Tinha prometido que iria fazer em janeiro - não foi possível, tive uma intervenção - fazer a distinção entre sportinguistas e sportinguistas aziados"

"O amplo debate é aqui, não é em grupos e grupinhos e o que fizemos foi vir à Assembleia Geral apresentar o nosso trabalho. E quando anunciámos que íamos fazer, tínhamos acabado de empatar em Setúbal, um soco no estômago que me doeu mais que a intervenção cirúrgica", disse Bruno de Carvalho, presidente do Sporting, na Assembleia Geral do clube que decorre este sábado.

"Para aqueles que julgam que eu sou o Nhaga, e que já sabia que íamos ganhar a Taça da Liga e que os nossos adversários iam escorregar e chegávamos aqui em primeiro, esclareço-vos: não sou o Nhaga! Para os campeões do teclado, e ainda bem que muitos estão aqui hoje, digo: não sabia que ia estar em primeiro", disse.

Outras frases de Bruno de Carvalho

"É um clima de conspiração constante. Dos rivais, já nem me importam. Mas as minas internas são muito perigosas. Ditadura, dizem eles, Hitler, norte-coreano, quer ficar para sempre no clube, usa os ecrãs do clube e usa o Facebook do clube, dá-se mal com os atletas, depois no vídeo vês que dá-se bem, é um palhaço."



"Chegaram a perguntar-me se a venda do Jonathan Silva [rumou ao Roma, da Serie A] era uma burrice, se dava direito a processo disciplinar, parece que andamos a brincar... Vamos dar aqui alguns exemplos: Pedro Madeira Rodrigues, está aqui (shiu!, manda calar)"

"Hoje é o dia em que vou ser eu que dizer 'basta!'. Vamos ver se quem quer a 'lei da rolha', se é o presidente ou outras pessoas. Sobre isso falarei mais à frente, sem transmissão televisiva"

"Os exemplos que irei dar são inúmeros: desde chamarem-me drogado, burro, etc. Quem vai decidir se isto configura matéria para processos disciplinar ou não, são vocês, nós só propomos. É aqui que se decide. É isto a pluralidade!"



"Depois de alguém andar a dizer que pagava, não pagava, pagava, não pagava, depois negociava os custos com a comunicação social e não com o Sporting, propomos fazer uma auditoria às contas do clube em operação que não ultrapassará os 100 mil euros"

"Somos a única direção nos últimos 10 anos a dar património ao clube! A única! Já construímos um pavilhão ao clube! Nenhum terreno é um baldio! Tudo é possível de aproveitar! Vamos fazê-lo e ganhar dinheiro para o clube!" [fas mais inflamada do discurso]. Onde estavam os campeões do teclado nos últimos 20 anos?"