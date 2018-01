Bruno de Carvalho lança 20 questões e depois atira: "Devaneios de um rapazote"

Presidente do Sporting deixa vários recados na sua conta do Facebook.

Bruno de Carvalho recorreu esta sexta-feira ao Facebook para deixar uma lista de 20 questões (ver lista abaixo), com diversos destinatários, relacionadas com vários temas que marcam a atualidade e o passado recente do futebol português, como, por exemplo, a junção dos casos dos emails e dos vouchers, a cartilha e as claques do Benfica.

O presidente do Sporting também levanta algumas questões destinadas à Federação Portuguesa de Futebol e às operadoras de televisão, temas que classifica como "sérios".

A terminar a publicação, recorre à ironia: "Mas vamos voltar ao que interessa mesmo: que estilo e forma devia eu adoptar? Serei um presidente adepto ou um adepto que por acaso é presidente? De onde vim? Para onde vou? Qual o verdadeiro significado da vida? Existirá vida para além da morte? Onde estava eu no 25 de Abril de 1974... Enfim, tenho até sábado às 20h45 para me dedicar a estas profundas questões que, quando resolvidas, vão finalmente dignificar e credibilizar o futebol português... O resto que eu disse nos pontos acima? Não interessa nada. São devaneios de um rapazote que nunca jogou à bola e que não vai ganhar nada este ano", conclui Bruno de Carvalho.

Veja a lista de 20 pontos publicada por Bruno de Carvalho:

"1. Porque é que, após investigação, se juntou o processo dos vouchers ao dos emails?

2. Porque será que, nas televisões, 99% dos comentadores "independentes" são do benfica?

3. Quais as vantagens de dominar a comunicação social e a sua importância para a manipulação de todos os sectores da sociedade?

4. Porque é que um dia alguém disse que o melhor reforço no futebol era ter elementos chave no poder do mesmo e sua correlação com o caso vouchers e emails?

5. Qual é a melhor forma de esconder um esquema de manipulação do poder do que "controlar" a comunicação social?

6. Porque é que se monta um esquema de jornalistas avençados?

7. Qual a verdadeira intenção da cartilha?

8. Porque é que muita comunicação social branqueia o que se passa, e por conta de quais interesses?

9. Porque mantêm a FPF e a Liga tanto silêncio sobre todos estes casos que são públicos (e que muitos os envolvem), e gostam tanto de vir falar do fim do clima de crispação no futebol?

10. Porque é que as operadoras de TV "ameaçam" tanto com os perigos da crispação do futebol e sua consequente descredibilização, e são os canais que elas emitem que têm programas diários de terrorismo comunicacional?

10. Porque é que as operadoras não condenam este tipo de programas?

11. Porque é que alguns clubes têm medo de alguns chamados grandes? Qual o papel de ter pessoas chave no poder e de dominar a comunicação social nisto?

12. Porque é que não se coloca a arbitragem e a justiça desportiva em organismos verdadeiramente autónomos e totalmente profissionais?

13. Porque não reconhece a FPF Peyroteo como maior goleador mundial de todos os tempos, dos campeonatos nacionais (no rácio jogos/golos), perdendo com isso o prestígio mundial que Portugal deveria ter por mérito próprio? Que interesses escondidos existem por trás disto? Porque é que os sucessivos Governos de Portugal fecham os olhos a isto como se o prestígio do nosso país não fosse obrigação sua de defender? Que interesses existem por trás disto?

14. Porque não reconhece a FPF o seu erro e, com humildade e respeito, repõe a verdade desportiva dizendo que, efectivamente, como diz o seu site, os jornais da época e uma sua acta, quem ganhou os Campeonatos de Portugal tem de ser considerado de vez Campeão Nacional? Que interesses estão por trás disto? Porque será que a comunicação social não tem a coragem de dizer a verdade sobre este assunto? Que interesses existem por trás disto?

15. Porque é que existem clubes que compram jogadores para emprestar logo de seguida a um outro clube? Porque existiu um clube que fez uma campanha pública de chantagem que deixaria de levar pessoas aos estádios e, que com isso, matava os clubes pequenos? E a campanha pública que dizia que se os seus adeptos quisessem levavam à falência as TVs e os jornais? Porque é que se deixou crescer o mito urbano dos 6 milhões que agora já são 14 milhões? Como é que isso tudo mudou a correlação do poder no futebol? O que se pretendeu com isto? O que se ganhou com isto? Que papel teve no controlo de clubes e da comunicação social e, durante muito tempo, nas decisões das empresas que patrocinam o futebol?

16. Onde está e como se processa a verdadeira dependência dos que se auto-intitulam pequenos relativamente a alguns grandes?

17. Como é que mudou o futebol nos últimos 30 anos? Quem idealizou, o que foi feito, como foi feito, quem copiou e quem aperfeiçoou? Quem são os denominadores comuns desses últimos 30 anos e como se têm comportado nesta luta pelo desequilíbrio da "balança"?

18. As claques são ou não são uma forma de poder? Porque é que LFV tem medo das suas claques? Porque é que quem tem esse poder não obriga o Benfica a legalizar as suas claques? Que interesses estão por trás disto?

19. Porque é que se querem alianças no futebol? Qual o verdadeiro significado disto?

20. O que se está a passar neste momento no futebol? Uma luta pela verdade desportiva ou uma luta pelo poder?"