Bruno de Carvalho e Mustafá em liberdade: as medidas, as declarações e o que se passou

O ex-presidente do Sporting e o líder da claque Juventude Leonina conheceram esta quinta-feira as medidas de coação.

O ex-presidente do Sporting Bruno de Carvalho e Mustafá saíram esta quinta-feira em liberdade, sujeitos a apresentações diárias às autoridades, no âmbito da investigação ao ataque à academia de Alcochete, anunciou o Tribunal do Barreiro.

Em comunicado divulgado pelo Juízo de Instrução Criminal do Barreiro, foi determinado, além das apresentações diárias aos órgãos de polícia criminal, o pagamento por cada um dos arguidos de uma caução de 70 mil euros euros.

Bruno de Carvalho e Mustafá, foram detidos no domingo e interrogados na quarta-feira pelo juiz Carlos Delca, num processo que já tinha 38 arguidos em prisão preventiva. Na terça-feira, o ex-presidente do Sporting e o líder da claque Juventude Leonina apresentaram-se nas instalações, mas não chegaram a ser interrogados, devido à greve dos funcionários judiciais.

No total, Bruno de Carvalho está indiciado por 57 crimes: um de terrorismo, 20 de sequestro, 20 de ameaça agravada, dois de detenção de arma proibida, 12 de ofensa à integridade física qualificada e dois de dano com violência. Mustafá está indiciado pelos mesmos crimes de Bruno de Carvalho, acrescido de um de tráfico de droga.

A justificação do juiz para deixar Bruno de Carvalho e Mustafá em liberdade

De acordo com o comunicado emitido pelo juiz de instrução criminal, após serem divulgadas as medidas de coação apenas "se verificam fortes os indícios resultantes dos elementos de prova" referentes ao crime de tráfico de droga, do qual está indiciado Mustafá. Como os indícios em relação aos restantes crimes não foram considerados suficientemente fortes, Carlos Delca não aplicou as medidas de coação mais gravosas.

À saída do tribunal, a irmã de Bruno de Carvalho elogiou a decisão tomada pelo juiz, já depois de ser divulgada uma fotografia de ambos, ainda tirada no interior do edifício.

Mustafá: "Acham que saio satisfeito? Isto valeu tudo, vejam o processo"

À saída do Tribunal do Barreiro, o líder da claque Juventude Leonina falou aos jornalistas e deixou uma garantia. "Não sou traficante nem sou terrorista. Sou líder da Juve Leo", afirmou.

Apesar de sair em liberdade, o líder da claque Juve Leo diz não sair satisfeito. "Acha que eu saio satisfeito daqui? Claro que não. Isto valeu tudo. Vejam o processo, isto valeu tudo. Você acha que isto foi justo? Não tenho nada a ver com isto. Não sou terrorista nem sou traficante", atirou Mustafá.

Bruno soube da decisão do juiz e acenou aos apoiantes

Depois de serem conhecidas as medidas de coação, Bruno de Carvalho dirigiu-se a uma das janelas do Tribunal do Barreiro e acenou aos apoiantes. O ex-líder do Sporting saiu pela garagem, em silêncio.

38 arguidos ainda em prisão preventiva

A GNR deteve no dia da invasão à Academia de Alcochete 23 pessoas e efetuou, posteriormente, mais detenções, que elevaram para 40 o número de arguidos, 38 dos quais estão em prisão preventiva, suspeitos de terrorismo, ofensa à integridade física qualificada, ameaça agravada, sequestro e dano com violência. Os outros dois - Bruno de Carvalho e Mustafá - saíram em liberdade.

Frederico Varandas ouvido no DIAP

Frederico Varandas foi ouvido esta quinta-feira no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) no âmbito do processo de investigação ao ataque à Academia de Alcochete, que ocorreu a 15 de maio último.

O presidente do Sporting, que na altura da invasão era diretor clínico dos leões, falou na qualidade de testemunha, no mesmo dia em que Bruno de Carvalho, ex-líder do clube de Alvalade, e Mustafá, líder da claque Juventude Leonina, conheceram as medidas de coação: ambos vão aguardar julgamento em liberdade.