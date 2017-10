Bruno de Carvalho e as buscas no Benfica: "É sinal de que a justiça está a funcionar"

O presidente do Sporting reuniu-se com com o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo.

Bruno de Carvalho considera que as buscas realizadas pela Polícia Judiciária (PJ) no Estádio da Luz, esta quinta-feira, são "um sinal de que a justiça está a funcionar". A operação levada a cabo pela PJ surgiu na sequência do caso dos emails, mas o presidente leonino quer que também haja ação no caso dos vouchers.

"Significa que a justiça está a funcionar. Agora, que funcione também no caso dos vouchers. É fundamental para o futuro do futebol que a justiça funcione e nós acreditamos que vai funcionar", afirmou o dirigente máximo do Sporting, que não especificou o que discutiu com João Paulo Rebelo, secretário de Estado da Juventude e do Desporto, em reunião no Ministério da Educação. No entanto, Bruno de Carvalho voltou a defender a implementação do videoárbitro em todas as competições:

"Está na altura de o videoárbitro chegar a todo o lado. É muito importante para os profissionais e para aqueles que trabalham como os profissionais do Sporting. Juventus? Foi um bom jogo, pena os erros. Domingo já temos outro jogo e temos cada vez de melhorar. Espero que o videoárbitro seja implantado em tudo o que são competições porque é fundamental diminuir o erro e que os adeptos terminem os jogos satisfeitos, independentemente das suas equipas, que não hão de ganhar sempre", rematou o presidente do Sporting.