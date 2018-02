Bruno de Carvalho decidiu: nova AG e risco de demissão

Bruno de Carvalho fez extenso discurso após a reunião da direção do clube antes de anunciar a decisão

Bruno de Carvalho explicara na rede social Facebook que "a decisão pessoal" estava tomada, mas que nada seria comunicado aos adeptos do clube antes da reunião da Direção, agendada para as 16 horas. O anúncio estava previsto para as 18 horas, demorou mais algum tempo, mas foi no Auditório Artur Agostinho que a decisão foi anunciada: uma nova assembleia geral, marcada para 17 de fevereiro - com três pontos em discussão - com o presidente do Sporting a deixar no ar a ameaça de demissão dos órgãos sociais se os novos estatutos e regulamento disciplinar não forem aprovados com um mínimo de 75 por cento dos votos.

Após quase uma hora de discurso, Bruno de Carvalho explicou a decisão tomada na reunião da Direção, na qual, participaram igualmente administradores da SAD, membros da Mesa da Assembleia Geral, Conselho Fiscal e Conselho Disciplinar. A nova reunião magna do Sporting ficou marcada para as 14 horas do dia 17 de fevereiro e terá apenas três pontos em discussão: "1º novos estatutos, 2º regulamento disciplinar, 3º se querem ou não a saída imediata dos órgãos sociais. Mas aviso, se os dois primeiros pontos não forem aprovados por um mínimo de 75 por cento dos votos, os órgãos sociais demitem-se de imediato", disse o líder dos leões.

Recorde-se que no sábado, o presidente do Sporting deu por concluída a Assembleia Geral do clube, após a retirada de dois pontos da ordem de trabalhos, anunciando que iria reunir com a restante direção esta segunda-feira, para decidir se se demitia ou não. Durante o fim de semana fez diversas publicações na rede social Facebook sobre o que sucedera na reunião magna do clube.