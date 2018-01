Bruno de Carvalho compara caso dos emails ao "milagre das rosas"

O presidente do Sporting ironizou com o caso dos emails, tomando como mote a notificação judicial apresentada pelo Benfica e pela SAD do clube da Luz no Tribunal Judicial do Porto.

Bruno de Carvalho voltou a recorrer às redes sociais para deixar nova alfinetada ao Benfica, desta feita aludindo novamente ao caso dos emails e tomando como mote a notícia sobre a notificação judicial apresentada pelo Benfica e pela Benfica SAD no Tribunal Judicial do Porto, que exigem que a Global Media Group não divulgue informação que consideram confidencial. O presidente do Sporting utilizou então como exemplo o "milagre das rosas", passando a apresentar a versão do século XXI.

"O que se anda a passar fez-me lembrar do célebre 'milagre das rosas', mas na versão futebol século XXI, o 'milagre dos emails': havia num palácio uma pessoa (que se achava intocável) que, com inveja sobre o que ouvia de uma terra distante do norte, tornou-se célebre pela sua 'imensa bondade'. Ocupava o tempo a fazer 'bem' a quantos a veneravam, aos que lhe eram submissos e aos que por ela tudo faziam, criando uma rede de 'padres' que com ela iam 'visitando' e 'tratando' dos 'doentes' e distribuindo vouchers e 'esmolas' pelos 'pobres'. Ora, conta a lenda que o rei, já irritado por ela andar sempre envolvida em actividades que podiam ser consideradas de corrupção e tráfico de influências, a proibiu de dar mais vouchers e 'esmolas'. Mas, certo dia, vendo-a sair furtivamente do palácio, foi atrás dela e perguntou o que levava escondido por baixo do manto. Eram vouchers e 'esmolas'. Mas ela, aflita por ter desobedecido ao rei, exclamou:

- São emails, Senhor!

- Emails? - duvidou ele.

De olhos baixos, a pessoa abriu o regaço - e os vouchers e 'esmolas' tinham-se transformado em emails... E eram tantos...", atira Bruno de Carvalho, falando de "mais um triste e vergonhoso episódio do futebol português":

"A verdade é que vivemos mais um triste e vergonhoso episódio do futebol português com suspeitas de tráfico de influências, corrupção... 1. Vouchers; 2. Emails; 3. Jogos para perder; 4. 'Financiamento' a clubes...", remata o dirigente máximo do clube de Alvalade.