Bruno de Carvalho: as lições de Luís Ferreira e do VAR e um aviso para dia 17

Presidente do Sporting comentou a atuação da equipa de arbitragem no jogo com o Feirense, deixando uma garantia: "Não é um discurso irónico".

Bruno de Carvalho comentou a atuação do árbitro Luís Ferreira e do videoárbitro (VAR) Manuel Oliveira no jogo deste domingo entre Sporting e Feirense, que os leões venceram por 2-0, mas que contou com alguma polémica, à custa de um golo anulado a Doumbia, ainda no primeiro tempo. O presidente do Sporting falou de "lições" dadas pela equipa de arbitragem e garantiu não estar a ser irónico.

"Queria agradecer ao Luís Ferreira, que me deu algumas lições. Aprendi que uma falta antes de um golo é falta, não é golo, algo que é simpático ter aprendido hoje, porque pensava isso no jogo com o Porto. Quando se dá um cartão amarelo a um jogador, espera-se que a equipa que é punida se recoloque taticamente. Na primeira tinha dúvidas, essa segunda não conhecia. Foi uma série de lições que quero agradecer ao árbitro e ao VAR, que estiveram muito bem", afiançou o dirigente leonino, que aproveitou para deixar um aviso aos sócios do Sporting a propósito da Assembleia Geral de dia 17:

"Penso que é assim que devemos estar, quando vemos os jogos dos três grandes tiramos ilações e porque razão os sportinguistas, no dia 17, têm de se deixar de tretas. No futebol estamos sempre a aprender", completou Bruno de Carvalho.