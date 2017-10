Beto: "Sporting? Há motivos de orgulho pelo que estão a fazer"

O ex-capitão leonino considera que não há motivos para alarme no clube de Alvalade.

Beto elogiou o início de temporada dos leões. O ex-capitão verde e branco garante que não há razões para alarme, depois de a equipa de Jorge Jesus não ter conseguido vencer os últimos quatro jogos (um da Taça da Liga, um para o campeonato, e dois para a Champions). "Não. Houve jogos para competições diferentes, com motivações diferentes. O Sporting está no segundo lugar do campeonato, com pouca diferença de pontos para o FC Porto. Não creio, como sportinguista, que haja motivo para preocupação. Há, sim, motivos de orgulho para o campeonato que estão a fazer. Já se fala demasiado de que algumas equipas possam estar em crise, as coisas não estão a corresponder obviamente como desejariam, mas o campeonato é uma prova de regularidade. Isto não é como começa, é como acaba. Ainda faltam muitos jogos, de certeza que o Sporting vai mudar algumas coisas. Espero que no final chegue em primeiro", apontou o ex-defesa central dos leões, falando depois do resultado do clássico em Alvalade.

"Foi um jogo com partes distintas, um jogo onde o FC Porto, do meu ponto de vista foi bastante surpreendente na primeira parte. O Sporting conseguiu equilibrar e superar-se na segunda, mas obviamente esperava que o Sporting ganhasse", vincou, comentando também o momento do rival Benfica. "Tudo no futebol é muito precoce, numa semana és o melhor treinador ou jogador do mundo e na semana seguinte já não prestas, já não tens capacidade para treinar ou jogar em clube x ou y. Muitas vezes somos muito impulsivos, emotivos, analisamos as coisas muito a quente, não ponderamos muito as nossas palavras. Acho que devíamos ser mais ponderados na análise, na avaliação. Futebol é muitas vezes o momento e nem sempre o momento é positivo, acredito que o campeonato é uma prova de regularidade, todas as equipas vão passar por momentos menos bons", considerou.

Beto, que esteve presente no lançamento da caderneta de cromos da Liga 2017/18, da Panini, no Hotel Pestana CR7, na baixa lisboeta, escolheu Gelson Martins, para melhor jogador do campeonato, e elogiou ainda a "mudança de mentalidade" imposta na Seleção Nacional por Fernando Santos, acreditando que Portugal irá apurar-se para o campeonato do Mundo, na Rússia. "Vão ser jogos distintos. O mister Fernando Santos fez muito bem, mudou a mentalidade, pela sua confiança e automotivação e conseguiu transparecer isso para os seus jogadores. por isso é que conseguiu ser campeão da Europa. Com a mentalidade que está imposta no grupo de trabalho acredito no sucesso desta Seleção", vincou.