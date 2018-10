Battaglia regressa e deve ser titular em Portimão

Dores musculares forçaram Peseiro a poupar o médio em Poltava, a pensar no duelo dePortimão

Rodrigo Battaglia vai regressar às opções de José Peseiro no encontro de amanhã frente ao Portimonense e, segundo O JOGO apurou, o internacional argentino deverá mesmo ser titular no confronto referente à 7.ª jornada da Liga, no Municipal de Portimão. Isto depois de o médio-defensivo ter sido poupado pelo treinador da deslocação à Ucrânia, onde, em Poltava, o leão defrontou e derrotou o Vorskla, na 2.ª jornada da fase de grupos da Liga Europa.

Battaglia ficou em Lisboa devido a uma mialgia de esforço, na sequência do confronto em Braga no passado dia 24 de setembro, e apesar de ter denotado melhorias claras no seu estado físico, que possibilitavam, caso José Peseiro assim o entendesse, a sua utilização em Poltava, a opção do principal responsável técnico dos leões foi o duelo de Portimão. Tudo porque o eventual desgaste num encontro que se confirmou como fisicamente exigente poderia acentuar as dificuldades físicas do jogador, levando eventualmente a uma paragem maior, por força de uma recuperação mais apressada. Peseiro sentiu que a superioridade leonina face ao emblema ucraniano era clara, daí que tenha preferido não forçar a utilização do argentino de 27 anos, até pela exigência que é reconhecidamente imposta pelos algarvios.

Recorde-se que Battaglia teve os sinais iniciais de desconforto físico no primeiro treino após o referido confronto no Minho, daí que a opção do departamento médico e de José Peseiro tenha sido a da poupança. Um dos indiscutíveis para o treinador leonino, tem formado dupla com Gudelj à frente da linha defensiva, suportando Bruno Fernandes numa posição adiantada, enquadramento que deverá ser mantido frente ao Portimonense, isto depois de o próprio Gudelj ter ficado no banco de suplentes em Poltava. José Peseiro, esse, revela, no caso dos dois jogadores, preocupação com a sobrecarga física, até porque ambos começaram a pré-temporada tardiamente por motivos distintos, o que tem reflexos na condição apresentada até agora.