Battaglia fala em entrega e deixa promessa: "Vamos trazer os três pontos"

Médio argentino falou pela primeira vez depois do regresso ao Sporting

A pouco mais de 24 horas do arranque da I Liga para o Sporting, com a visita ao Moreirense, Rodrigo Battaglia falou à Sporting TV e lembrou a importância de arrancar com uma vitória. "Vai ser dificil como todos os jogos, mas estamos a preparar-nos bem e vamos sair de lá com três pontos. É sempre importante começar a ganhar, somos o Sporting e temos de ir a todo o lado para ganhar, com os mesmo objetivos. Sabemos que é um campo pequeno, onde os adeptos fazem um pouco de pressão, mas estamos tranquilos, temos boa equipa, estamos a trabalhar. Temos de ser organizados para chegar lá e fazer golos. Penso que vai ser um jogo bonito."

O médio argentino apenas integrou o plantel já em fase avançada da pré-época, depois de negociar o regresso a Alvalade, mas garante que está a trabalhar para atingir a forma e mostrar ainda mais que na temporada anterior. "Cheguei a meio, mas comecei logo a trabalhar em bidiários para atingir o meu nível físico e estou perto disso. Acho que posso melhorar a nível físico e com a bola, tento melhorar todos os dias. O objetivo tentar atingir o mesmo número de jogos ou mais. Nunca sabemos como vai correr a época, mas espero fazer todos os jogos e ficarei feliz se assim for. Prometo o mesmo que há um ano: entrega e vontade de ganhar. Sou assim na vida e aqui também. Espero fazer boa época e dar mais títulos ao Sporting. Diga o que se disser, cá estou", rematou o jogador.

Battaglia falou ainda sobre o regresso de Nani ao clube e deixou elogios a José Peseiro. "É diferente, mas é uma equipa técnica muito humana, que está sempre perto dos jogadores e isso é importante. Se foram escolhidos para o Sporting é porque têm nível para estar cá. Estamos a tentar perceber o que Peseiro quer e vamos à luta. Nani? É muito bom ter um jogador como ele no grupo, que tenha voltado à sua casa, o Sporting. É importante ouvi-lo dentro e fora do campo, acho que vai ser muito importante para equilibrar a equipa."