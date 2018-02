Battaglia: da porta fechada em janeiro aos contactos do Inter de Milão

Ao que O JOGO apurou, o clube de Milão já estabeleceu contactos exploratórios com os representantes do jogador. SAD leonina está a par do interesse.

Mesmo com a janela de transferências de janeiro encerrada desde a passada quarta-feira, as questões de mercado não deixaram de ser assunto nos corredores de Alvalade. De acordo com o que O JOGO apurou, o Inter está a preparar atempadamente um ataque ao mercado para reforçar a equipa e estabeleceu a contratação de Battaglia como um dos objetivos para o próximo defeso. O nosso jornal sabe que os responsáveis do emblema milanês já estabeleceram contactos exploratórios com os representantes do jogador - que tem cidadania italiana - para se informarem dos termos de um futuro negócio com a SAD verde e branca, que também está a par do interesse dos "nerazzurri" pelo médio argentino, de 26 anos.

Trunfo: a cidadania italiana do médio pode facilitar o negócio

Contratado ao Braga, em junho de 2017, Battaglia tem vindo a justificar o investimento de 3,5 milhões de euros - mais o empréstimo de Jefferson e a ida de Esgaio para o Minho a título definitivo - feito pelo Sporting. Superando a desconfiança inicial dos adeptos, o médio argentino tornou-se peça importante da engrenagem da máquina montada por Jorge Jesus e, esta época, já somou 2245 minutos repartidos por 35 jogos para todas as competições.

As suas exibições na Liga dos Campeões, onde foi responsável pelas marcações a Messi (Barcelona) e Dybala (Juventus), foram particularmente notadas no estrangeiro e serviram para despertar o interesse de vários clubes no atleta, entre eles o Inter. Determinados a reforçar o miolo na reabertura de mercado, o West Brom e o West Ham, tal como O JOGO noticiou, apresentaram propostas na ordem dos 15 e 20 milhões de euros, respetivamente, que esbarraram nos 30 milhões pedidos pela SAD, mas também na intransigência de Jorge Jesus em negociar Battaglia, em janeiro. Apesar da nega é de prever que estes dois clubes sejam sérios concorrentes ao Inter na corrida por Battaglia que, recorde-se, está blindado com uma cláusula de 60 milhões de euros num contrato que se estende até maio de 2022.