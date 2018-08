Bas Dost de baixa acelera reforço para o ataque

Diaby chegou para dar velocidade ao ataque, como segundo avançado ou até ala, e a Sousa Cintra restam poucos dias para encontrar substituto à altura do 28, com a urgência de fazer falta... já

O quadro clínico de Bas Dost, que falhou o dérbi por lesão, apressa o Sporting a atacar o mercado para fechar o plantel com outro ponta de lança que dê garantias de rendimento não só nas oportunidades em que tenha de ocupar pontualmente a vaga do matador holandês, como também para entrar de imediato no onze e corresponder. Vários avançados estão em carteira, entre oferecidos ou seguidos pela estrutura do futebol, como são os casos de Muriel (Sevilha), Sansone (Villarreal) ou Niang (Torino), mas a baixa de Dost leva a que a SAD tenha de ser criteriosa na escolha de um 9 puro, até porque para segundo avançado (e eventualmente para as alas) já consumou a contratação de Abdoulay Diaby ao Club Brugge.

Bas Dost tem uma rotura muscular de dois a três centímetros na face posterior da coxa direita e pode parar cerca de um mês e meio, ou seja, de cinco a seis semanas. O departamento clínico dos leões acredita que no final de setembro o camisola 28 possa voltar aos relvados, mas só dará o OK à sua utilização quando considerar ser seguro fazê-lo e tiver a convicção de que tal não representará qualquer risco de agravamento.

"É natural que o Sporting tenha de contratar outro jogador. Com a saída do Doumbia é natural que tenha de ter um reforço. Um ponta de lança, por exemplo. Mas sem pressa. Contrataremos os que façam falta, mas que tragam qualidade. O treinador viu os filmes deles e analisou os currículos para certificar que estão de acordo com a nossa ambição", disse o presidente da SAD, Sousa Cintra, no final do dérbi da Luz, que já não contou com Bas Dost.

Recorde-se que os leões estiveram muito perto de fechar o sector com a contratação de N"Jie, do Marselha, mas o veloz atacante camaronês chumbou nos exames médicos (a justificação oficial foi, porém, falta de entendimento entre clubes) e a vaga continua por preencher. Lucas Pérez (West Ham), Carlos Bacca (Villarreal) e Raúl de Tomás (Rayo Vallecano) foram outros alvos que já fugiram ao emblema verde e branco e aqueles que melhor reuniam as características do ponta de lança desejado para concorrer com Bas Dost pela titularidade.

No plantel ainda há Doumbia (nem sequer foi inscrito e está prestes a assinar pelo Girona), Castaignos (para despachar) e Fredy Montero, que ocupou o lugar do holandês no encontro com o Benfica, mas que não enche as medidas a José Peseiro nem à SAD. Cintra disse na Luz que tinha conseguido formar um plantel para rivalizar com Benfica e FC Porto em tempo recorde, mas ainda não acabou...