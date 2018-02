Aurélio Pereira distinguido com Ordem de Mérito pela UEFA

FPF propôs o nome do símbolo do Sporting à UEFA

A UEFA distinguiu Aurélio Pereira, símbolo do scouting do Sporting, com a Ordem do Mérito, uma das mais altas honras da instituição. A proposta partiu da Federação Portuguesa de Futebol e Fernando Gomes, presidente, não se poupa nos elogios à figura do futebol português. "É uma figura marcante da nossa história recente do futebol. Pelo seu trajeto como jogador, como treinador e depois como grande responsável da criação do departamento de scouting do Sporting onde descobriu valores como o Cristiano e o Figo mas também outros que ainda recentemente tiveram oportunidade de participar no Europeu em França e que brilhantemente conquistaram o título Europeu de 2016 tais como Rui Patrício, Adrien, William Carvalho..."

Aurélio Pereira foi distinguido este domingo (25 de fevereiro) com a Ordem de Mérito da UEFA, no jantar do Congresso da UEFA, em Bratislava. O prémio foi recebido pela filha Mafalda Pereira.

Em declarações ao fpf.pt, Aurélio Pereira sublinhou o "enorme orgulho" de ser distinguido quer pela UEFA quer pela FPF: "Não sei se mereço esta distinção mas sei que gostei muito de ser reconhecido", destacou, lembrando que o trabalho é de toda uma equipa. "Ninguém faz nada sozinho e queria agradecer todos os que me ajudaram neste trabalho. É uma vitória de todos e, como diria o Professor Moniz Pereira, valeu a pena".