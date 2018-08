Augusto Inácio reforça candidatura de Dias Ferreira

Último diretor do futebol da presidência de Bruno de Carvalho faz parte do projeto da lista do advogado

Dias Ferreira esteve numa ação de campanha com membros dos núcleos de Setúbal, Azeitão, Sesimbra, Quinta do Conde e Palmela e revelou que Augusto Inácio faz parte da sua candidatura, visto que em caso de vitória nas eleições de 8 de setembro passará a integrar a estrutura do futebol.

O antigo treinador dos leões, campeão nacional em 2000, tinha saído do clube em julho e pode agora regressar a Alvalade, onde já abraçou vários cargos.