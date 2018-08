Ataque falhado a Dyego Sousa

SAD leonina fez sondagem pelo matador da Liga, mas o Braga recusou negociar o seu ponta de lança.

A SAD presidida por Sousa Cintra abordou o Sporting de Braga para se inteirar da possibilidade de recrutar Dyego Sousa, mas recebeu um "não" rotundo dos minhotos, apurou O JOGO. O Sporting continua à procura de um avançado de área para fazer sombra a Bas Dost e para entrar de imediato na equipa, tendo em conta a baixa de mais de um mês que o holandês enfrenta, e pensou no matador do Braga, que partilha com Pizzi (Benfica) a liderança dos melhores marcadores da Liga, com quatro golos.

Depois de cederem Hassan ao Olympiacos, os bracarenses ficaram com o ataque fechado, conservando o luso-brasileiro e Paulinho, que luta pela titularidade na frente. A escassez de pontas de lança de raiz no plantel, o alto rendimento de Dyego Sousa e a proximidade do fecho do mercado de transferências levou a que o Braga recusasse discutir o futuro do atacante com os leões. Tal como o facto de António Salvador considerar os leões um rival direto, já que, como o técnico Abel Ferreira tem insistido, a meta dos minhotos é lutar pelo título.

A cumprir a segunda temporada no Braga, Dyego Sousa (faz 29 anos em setembro) está a dar continuidade ao bom trabalho da época anterior, na qual apontou 12 golos em 27 jogos.

Tratava-se de um jogador do agrado da estrutura do futebol leonino, pois tem características físicas parecidas às de Bas Dost, tem mostrado eficácia e está plenamente adaptado ao futebol português (jogou ainda no Leixões, Tondela, Portimonense e Marítimo). A SAD verde e branca estava disposta a negociar o passe por uma verba a rondar os 4 milhões de euros.

O luso-brasileiro, recorde-se, desponta no Braga após ter cumprido uma suspensão de seis meses por agressão a um árbitro assistente.