As ideias fortes do último debate entre os candidatos à presidência do Sporting

Os seis candidatos à presidência do Sporting discutiram ideias no último debate antes das eleições marcadas para este sábado.

Lista A - João Benedito



Situação financeira: "Era importante que a informação financeira fosse de acesso aos candidatos e não omissa. Fico agradado que dívida não seja tão grande como se esperava. Estamos em fase importante com vendas de Gamebox e operações de marketing. Espero não ser surpreendido com os resultados da auditoria forense que vai sair em dezembro. É importante haver paz sobre a informação financeira. Vamos ter prudência."

Títulos e verdade desportiva: "Altas instâncias pronunciaram-se pelos incidentes da Academia mas sobre estes casos não. Vamos andar a chutar para o lado isto? Está em causa o apuramento de campeões. Há adeptos brutalmente assassinados, cânticos ofensivos... e não nos toca? E o presidente do rival disse que ia tirar vantagem das rescisões e fez propostas. Comigo não! Temos de defender a dignidade e verdade desportiva dentro de campo. Defendemos a indústria e o negócio, mas não tentem passar por cima de nós. Há suspeição a nível mundial. Sem intervenção vão continuar a fazer essas coisas e nós como santinhos... Não há paz. Enquanto houver corrupção e não se limpar o futebol português não haverá paz. O Governo assobia para o lado."

Academia: "Treinador do Sporting tem de ter perfil para aproveitar jogadores da formação. Temos de rever a formação, o recrutamento. E temos de avaliar o 'lobby' no aproveitamento dos nossos jogadores [nas Seleções]. Defendo que temos de ter cerca de 48 jogadores entre equipa A e Liga Revelação. O Bayern tem 23 jogadores no plantel, temos de nos associar à tecnologia, cuidar a performance e prevenção de lesão, otimização da capacidade física... Fui a Munique conhecer a realidade deles. Não podemos pensar que sabemos tudo. Temos de trocar ideias e posicionar o Sporting no topo da Europa.

SAD: "Teremos um CEO, não revelo o nome porque em caso de não sermos eleitos essas pessoas não podem ficar afastadas do mercado de trabalho. Não é esconder ou enganar, queremos é o melhor para a posição. Financiar o clube através da SAD garante transparência. Eu não vejo separação das águas, mas há a questão legal. CEO é para as áreas não desportivas, quem vai mandar no futebol sou eu."

Alegações finais: "Compareçam massivamente para o ato eleitoral mais importante da história do clube. Temos pessoas que querem retribuir o que o clube lhes deu. Cultura, gestão, marca Sporting. Temos de nos focar na vitória, conquista e títulos. A minha equipa esteve dentro do campo e sabe o que é ganhar. Liderança por exemplo, para ganhar hoje e que sejam títulos de forma sustentada."

Lista B - José Maria Ricciardi

Situação financeira: "Não fiquei esclarecido. Acho que não dizem a verdade, os atos ficam com quem os pratica. O défice de tesouraria andará à volta dos 100 M€, SAD e clube, e poderá ser maior ou não, com mais 32 M€, por causa dos jogadores vendidos acima de 8 M€ nos quais o Sporting tinha de pagar aos bancos e para a conta reserva. Se o Sporting conseguir reestruturação, com venda da dívida com desconto, aí esses 32 não serão devidos. Mas não quero iludir os sócios, ainda tem de ser feito. Artur Torres Pereira enganou os sócios, são afirmações vergonhosas. Não é falso! É possível a reestruturação, eu e a minha candidatura conseguimos - com todo o respeito pelas outras -, mas é preciso fazer! É preciso credibilidade para levantar a dívida."

Títulos e verdade desportiva: "Quem comete crimes deve ser preso. Se vão para a segunda, tudo bem. Mas em nenhum país da Europa os dirigentes passam, a vida a insultar-se como cá. Cá não se podem ver. Não advogo isso, este ambiente é caricato e tem de acabar, isto é uma indústria! São agressões permanentes e comigo não contem para isso. Falei com as claques e olharam para mim como um marciano quando lhes disse que gostava que pudessem ir para a Luz, por exemplo, sem ser com a polícia. Não se pode incitar ao ódio, como vimos constantemente com Bruno de Carvalho. Comigo isso não. Há coisas inaceitáveis, mas isso não branqueia as nossas responsabilidades. Não ganhámos também por nossa culpa, às vezes faltou liderança, coesão e capacidade. O futebol está a globalizar-se e quem não entrar na primeira liga europeia fica para trás."

Academia: "Benedito foi ver a Academia do Bayern que é 10 vezes pior que a nossa. As duas melhores são do Sporting e Barcelona, o Bayern é comprador. Não digo que tenha de ser melhorada a Academia, mas tenho orgulho nela. Precisamos de mais campos, mais gabinetes... mas tem-se feito um trabalho notável. Bruno de Carvalho comprou 150 ou 160 jogadores, ligou menos à Academia, mas a maior parte deles não serviram para nada. Nunca foi promovida lá fora e isso faz falta. Não temos nada a aprender com os alemães. Estávamos à frente porque antes Benfica e Braga não tinham Academia, agora têm."

SAD: "O Sporting tem uma visão patética dos acionistas. Têm de ser bem tratados! O Sporting será maioritário, mas podemos fazer entrar novos investidores que nos permitam - e Rui Jorge Rego comunga da minha opinião - entrar por exemplo nos torneios de pré-época nos Estados Unidos, Ásia, e etc, para ganhar novos adeptos. Vou ser presidente da SAD, vejam o resultado do Belenenses... Não vou ter CEO porque eu quero mandar na sociedade, Chief Operational Officer é o que eu vou ter. Vou mandar em conjunto com outras pessoas. Haverá o Chief Finantial Officer para a parte financeira e depois a estrutura do futebol ligada a isto."

Alegações finais: "Às vezes fui mais agressivo ou abrasivo, peço desculpa, mas foi porque fui insultado e já me pediram desculpa. O Sporting não está para romantismos ou ingenuidades, está para equipa com capacidade de gestão, liderança, profissionalismo e paixão. Somos os melhores colocados para isso e temos convicção de que vamos ganhar. Estamos a contactar jogadores para janeiro, para sermos já campeões este ano, como aconteceu com César Prates, André Cruz que agora é empresário [diretor desportivo com Benedito], e Mbo Mpenza que com eles fomos campeões."

Lista D - Frederico Varandas



Situação financeira: "É uma constatação que a situação financeira não era assim tão boa, mas também não é de vida ou de morte como a pintam. Preocupa? Sim. Tira o sono? Não. Já elencámos as nossas quatro ferramentas, que ainda não contabilizam vendas de William, Piccini, nem das poupanças com troca de treinador e com a saída de Doumbia. A reestruturação financeira é interessante e com competência é possível ir mais além. Temos de insistir nas receitas desportivas e das da marca e aqui o Sporting está em nível amador. Já tivemos conversas com investidores com suíços, ingleses e americanos. O Sporting gera interesse."

Títulos e verdade desportiva: "Primeiro temos de olhar para dentro de casa. Se chega? Não. O Apito Dourado é real, é vergonha para o FC Porto e futebol português, os sócios do FC Porto tentam atirar isso para debaixo do tapete. E agora a fase toupeira, outra vergonha, como a suspensão do Moreirense. Até hoje não fomos condenados de nada e comigo garantidamente o Sporting não terá telhado de vidro. Os órgãos de decisão não podem assobiar para o lado. É altura de varrer a porcaria do futebol português. Envergonha o país e estraga a indústria. O Sporting é dos principais prejudicados desportiva e financeiramente, será uma luta ser ressarcido. É a imagem do país em causa. Temos de olhar para o que se passou em Itália. Apelo ao Governo porque isto é uma vergonha. Isto é só o início. Vamos estar atentos ao processo e às consequências. Estou convicto que isto não vai mudar, temos de ter a possibilidade de limpar o futebol português, há pessoas que não podem continuar a ser dirigentes de clubes grandes."

Academia: "Só nos aguentamos no escalão de Sub-17 em termos de Seleção. O paradigma mudou. Temos de ver recrutamento, área técnica... E eu tenho soluções já! Temos de ser mais efetivos e para isso precisamos de investimento. Temos de dominar Lisboa, Setúbal e Braga, os distritos mais jovens, e em escalões de seis a oito anos. Temos de ir buscar os melhores, ter as melhores condições de treino, com unidade de performance, porque não é entrar na Academia e sai um jogador. Decisão de acabar com a equipa B creio que foi política por ter descido e agora tem de recomeçar pelos distritais. Liga Revelação não dá a mesma competitividade, tanto que os rivais não acabaram com a equipa B. Bayern? Em todo o mundo se vão buscar treinadores portugueses..."

SAD: "Temos pessoas identificadas, eu estando do lado dos sócios que vão votar gostava de saber quem são as pessoas. Acreditam no projeto e deram a cara."

Alegações finais: "Este é o ato eleitoral decisivo, que vai permitir sermos grandes ou afastarmo-nos e sermos um clube médio. Que seja o maior ato eleitoral. Tenho fome de títulos, quero Sporting a vencer, com coragem e não submisso a ninguém. Nunca mais quero ver um Sporting com insultos, perseguição e delito de opinião, ofensas... Não quero notáveis, ilustres, sportingados. Só assim lutamos com os rivais. Quero a marca Sporting da dimensão do clube."

Lista E - Rui Jorge Rego

Situação financeira: "Temos todos praticamente os mesmos números. A questão é o que é que nos traz sempre a este ponto. Isso é porque no orçamento a despesa é maior que a receita. Isto não pode voltar a acontecer. Temos de controlar custos e aumentar receitas. É triste que afinal só nos podemos fiar das contas publicadas em março, porque na comissão de gestão dizem coisas diferentes. Um dia dizem que está tudo bem, no outro está tudo mal... Isto tem de acabar! Isto corrói por dentro e o Sporting tem de falar sempre a uma só voz."

Títulos e verdade desportiva: "O Sporting podia ter posição passiva se os órgãos de decisão funcionassem. Obriga-nos a ter posição de força. Temos de fazer pressão. Teremos de exigir ser ressarcidos. Há muita gente, e jogadores também, que nem querem ouvir falar do campeonato português, não querem jogar cá. Temos de nos preocupar. Olham para o umbigo, destroem os do lado, mas um dia morrem todos. Deixa-me chocado. Quem faz estas coisas há anos avisou que o ia fazer e olham para o lado. No Sporting passamos o tempo em guerras internas e temos, nós todos, a obrigação de as deixar de ter, para ter força para conseguir fazer a guerra que temos de fazer. Em Portugal as coisas não se resolvem rápido, por isso se fazem e continuam a fazer... Há corrupção e impunidade."

Academia: "Andamos a vender ao desbarato, basta ver Ronaldo, Nani, Dier. Temos de preparar a formação para as lacunas que temos na equipa principal."

SAD: "Pretendemos que seja lucrativa. Temos parceiros estratégicos, vamos conseguir equipa competitiva com controlo das despesas. Teremos equipa polvilhada com os jovens da formação. Vamos passar dinheiro ao clube para as modalidades serem competitivas. Mas temos de aumentar o número de consumidores. Mas temos de atingir objetivos. Eu fui buscar uma pessoa que já trabalha na SAD [Paulo Lopo], tem mais experiência que todos nós aqui. Retrocesso não será, só pode ser avanço."

Alegações finais: "Ficaram percetíveis para os sócios as diferenças entre os candidatos, apelo aos sócios a comparecerem em massa pois estas eleições são muito mais importantes do que possam parecer. Estamos a entrar num período crítico do futebol português e a sua interação com o futebol mundial. Que estejamos todos juntos no dia seguinte porque é mais o que nos une que o que nos separa."

Lista F - Dias Ferreira

Situação financeira: "Não vou aqui avançar as soluções para o défice porque não o devo fazer. O que me descansa é que é uma situação controlada, se assim não for quem o afirmou terá de ser responsabilizado. Não espero surpresas. Tenho de confiar. Vou governar com clareza e transparência e sem palavras na praça pública."

Títulos e verdade desportiva: "Temo-nos autoflagelado internamente, mas mesmo com boas equipas não ganhámos porque não é possível em ambiente de concorrência desleal. Há quem seja sério e quem é gatuno. Neste país quem é gatuno é bom, e os bons continuam a sofrer. Por isso temos perdido nos últimos anos. Estamos num momento essencial. O país ainda não viu a gravidade deste caso das toupeiras? Luto pela verdade desportiva há muitos anos e continuarei a lutar. Temos de por cobro a isto. É grave a Comissão de Gestão ter ido à Luz dar abraços e beijinhos. Tenho respeito pelo Benfica, mas a injustiça e falta de verdade indigna."

Academia: "Temos um projeto. Problema da formação é de recursos humanos."

SAD: "Objetivo de distribuir lucros. A SAD é que está representada na Federação e Liga, por isso o presidente tem de ser o mesmo. O 'board' é que vai mandar."

Alegações finais: "Há caminho do romantismo e o Sporting não pode andar a fazer testes, o segundo caminho é pouco consentâneo com o Sporting com picardias e comportamentos irresponsáveis, e depois temos o caminho da experiência e conhecimento. Connosco haverá 'Jovanes' para vingar, mas 'Doumbias' não podem entrar. Não haverá tréguas com a transparência."

Lista G - Fernando Tavares Pereira

Situação financeira: "É um passivo exagerado, não corresponde ao trabalho e títulos conseguidos. Totaliza cerca de 457M€. Tenho provas de gestão organizada e responsável. É obrigação de quem tomar as rédeas de tentar acabar com o curto prazo. Sem gestão adequada o dinheiro acaba rápido. Sem títulos há problemas graves. Temos de acreditar na Comissão de Gestão. Fazíamos equipa extraordinária todos juntos, uma equipa fora de série, deixo aqui esse desafio."

Títulos e verdade desportiva: "Rigor, transparência e responsabilidade. Tenho feito isso na minha vida. Quero que o Sporting exija que se cumpra a lei. A minha exigência é ter pessoas nas instituições. Temos de ser tratados da mesma forma. A minha responsabilidade vai até aos limites. Perdemos seis ou sete campeonatos e nunca vi ninguém do Sporting a perguntar 'o que é que se passa?'"

Academia: "Academia deu vendas de 80 milhões para compras de 200. Assim não funciona. E quem rescindiu foram os indivíduos formados na Academia! Temos de ter pessoas competentes. Fui eu que levantei o problema da realidade da formação."

SAD: "Serei presidente da SAD e iremos captar uma pessoa, um visionário. Temos a pessoa, mas hoje não posso dizer quem, temos de preservar as pessoas e os nomes, pois as pessoas trabalham. Têm de estar 17 mil pessoas dos núcleos em Alvalade para a SAD ter bom resultado financeiro. Aos núcleos vamos vender bilhetes a um terço do valor. Ainda há sportinguismo forte graças às pessoas longe de Lisboa. Connosco vai ser tudo transparente, é assim que damos lições ao mundo. Estou habituado a grandes desafios, tenho empresa maior que o Sporting."

Alegações finais: "Houve esquecimento dos núcleos, das filiais e delegações... Não podemos pactuar com o passado, temos de fazer o futuro cinco anos à frente. Dos núcleos venha o representante para a expansão. Somos família de 3,5 milhões e os núcleos é que mantêm isso. Todos têm de ser respeitados da melhor forma, agricultor, ou outro. Precisamos de segunda volta e voto eletrónico. Que ganhe o melhor com transparência, responsabilidade e respeito."