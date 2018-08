Arsenal aceita, falta convencer Lucas Pérez

Colocado no mercado pelos gunners, tem sido apontado a vários clubes italianos

Embora Slimani se mantenha sempre no radar leonino para reforçar o ataque, a intransigência do Leicester em não emprestar o jogador levou o Sporting a virar-se para outros alvos, sendo o espanhol Lucas Pérez um jogador desejado. A SAD verde e branca, ao que O JOGO apurou, já contactou o Arsenal, dono do passe do atacante de 29 anos, e alcançou com os ingleses um princípio de entendimento para um empréstimo com opção de compra, dependente da aceitação do atleta... que, ao que foi possível saber, prefere prosseguir a carreira numa liga mais competitiva que a portuguesa, além de colocar reticências ao ouvir falar dos leões devido aos incidentes na Academia que correram mundo.

José Peseiro avaliou as opções disponíveis para o ataque na pré-temporada, solicitando a Sousa Cintra a contratação de mais um avançado para acompanhar ou mesmo disputar a vaga com Bas Dost, já que Montero, Doumbia e Castaignos desiludiram e procuram colocação.

O galego explodiu em 2015/16 e, na temporada seguinte, Arsène Wenger pagou 14 milhões por ele. É alvo leonino para se juntar a Bas Dost. Montero, Castaignos e Doumbia são para colocar

Após essa avaliação, o presidente da SAD pôs-se em campo para corresponder ao desejo do técnico e fortalecer a equipa, mas com as ligas quase a começarem, não está fácil encontrar um jogador à altura. Lucas Pérez agrada pela sua versatilidade, já que pode funcionar como avançado de área, ao estilo de Bas Dost, ou então nas suas costas, com mais mobilidade mas mantendo o instinto matador.

Contratado ainda por Arsène Wenger, em 2016/17, ao Corunha, por 14 milhões de euros, Lucas Pérez não triunfou nos gunners (21 jogos e sete golos) e foi cedido na última época de novo ao clube da sua terra (no regresso a casa, somou 37 jogos, nove golos e oito assistências). Antes, Lucas atuara no Rayo Vallecano, Karpaty, Dínamo Kiev e PAOK.

Colocado no mercado pelos gunners, tem sido apontado a vários clubes italianos, como a Fiorentina ou o Frosinone.