Na Argentina falam em proposta irrecusável e Pity Martínez está à espera

Extremo-esquerdo de 24 anos não fecha a porta a eventual transferência até final do mês.

É repetido com insistência o alegado interesse do Sporting em contratar Pity Martínez, extremo-esquerdo de 24 anos do River Plate. Ontem, voltou a ser veiculado pela Imprensa argentina que os leões teriam a intenção de avançar com uma proposta irrecusável pelo jogador do histórico emblema de Buenos Aires até final do mês, na medida em que acionaria a cláusula de rescisão vigente no seu contrato: 15 milhões de dólares. Sem confirmar - ou desmentir - a eventualidade de poder transferir-se para Alvalade na atual janela de mercado, Pity Martínez, em declarações à Imprensa argentina, não afastou tal cenário. Mais: ao contrário do verificado em circunstâncias idênticas no último defeso, por exemplo, o camisola 10 dos millonarios já não disse querer ficar no River para ganhar a Libertadores, mostrando pela primeira vez abertura para rumar à Europa.

"É sempre bom que falem de nós, é sinal que estou a fazer bem as coisas, mas, como venho repetindo, o meu representante [Marcelo Simonian] não me comunicou nada", começou por esclarecer o extremo argentino, que contrapôs quando desafiado a revelar se fazia questão de ficar até final da época para ajudar à conquista da Libertadores: "Não, eu pensaria em sair agora mesmo. Se vier algo nos próximos dias, teremos de ver o que é melhor, porque a verdade é que ainda estou a desfrutar do meu tempo no River." Já quando desafiado a pronunciar-se se o Sporting seria um projeto mais aliciante em termos desportivos do que o seu atual clube, Pity concedeu: "Não sei, porque o River está a um nível incrível e tem crescido muito nos últimos anos, mas, pelo que tenho visto, o Sporting é um clube muito importante também, não só em Portugal, como na Europa." Tema a seguir.