"Apesar dos boicotes, cunhas e altas traições", diz Frederico Varandas sobre empréstimo obrigacionista

Frederico Varandas esteve pela primeira vez como presidente do Sporting na Gala Rugidos do Leão

Sem pancadinhas nas costas: "Estou a pensar no futuro. Não penso no agora, nem ando a gerir para a bancada, nem chavões. Não estou aqui para ser popular, para agradar a estes ou aqueles, para fazer favores ou agir em linha de 'opinion makers'. Não estou aqui para me darem pancadinhas nas costas e dizerem que eu sou o maior. Sei o meu valor e o dos que me acompanham, que estão aqui para servir o Sporting e não para se servirem do Sporting"

Barulho, muito barulho: "Quem conhece modelos de gestão dos clubes europeus sabe que paz e estabilidade são condições básicas para vencer. Assim se semeia, estrutura, corrige e se vence. Não há no mundo tanto ruído à volta de um clube como sucede com o Sporting"

Aposta na formação: "Quando me pedem promessas prefiro apresentar trabalho e ações. É de ações e fatos que falo aqui hoje. Hoje temos um novo modelo de gestão na Academia que nos vai permitir voltar a ser referência na formação. Reforçámos o departamento médico com um dos profissionais mais conceituados da medicina desportiva. Montar uma unidade de performance que será um exemplo em toda a Europa. O scouting foi reforçado e no futebol profissional escolhemos um treinador pela competência e não pela nacionalidade ou popularidade. A contratação de Rodolfo Correia é cirúrgica para potenciar o trabalho de Marcel Keizer"

Sobre Rui Patrício: "Num processo difícil que exigiu empenho e esforço o caso resolveu-se e o Sporting recebeu bem mais que um euro"

Empréstimo obrigacionista: ""Apesar dos boicotes, das cunhas, das altas traições, das inqualificáveis manobras de bastidores para que não houvesse empréstimo obrigacionista. Quando se diz impunemente e irresponsavelmente que a SAD está em falência, apesar das manobras incríveis para que não houvesse empréstimo obrigacionista, com os brutais prejuízos que isso teria para o Sporting, conseguimos lançar o empréstimo . Uma vez mais também ouvi as vozes do costume, com as encomendas do costume que dizem que o Sporting não vai conseguir vencer esta batalha, mas vamos vencer haja o que houver. Vão tentar rasteirar, mas vamos superar tudo. Vamos abanar, mas não vamos cair"

Exemplo e proteção: "Proteger o Sporting. Como? Dando o exemplo. Cuidando, respeitando, defendendo e preservando. Se cada um de nós fizer isso teremos um clube mais saudável, forte, digno e independência. Todos gostamos desta ideia, pois então saibamos lutar por isso. Vamos garantir a independência e a dignidade com provas de amor ao Sporting. Hoje, e nos próximos dias, pelo Sporting e só pelo Sporting todos têm a oportunidade de fazerem o que puderem pelo nosso e vosso Sporting. Como? Dando o exemplo. Estes órgãos sociais subscreverão o empréstimo obrigacionista, se alguém subscrever o valor mínimo de 100 euros daremos uma enorme demonstração de força ao país. Estaremos a investir no presente e no futuro"

Uma certeza: "Estejam certos que não iremos vacilar e que não vamos dar um passo atrás, respeitando todos os sócios, mesmo os que discordam de nós"