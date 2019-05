AO MINUTO: a receção ao Sporting na Câmara Municipal de Lisboa

Sporting é recebido esta segunda-feira na Câmara Municipal de Lisboa, a partir das 18h00. Leões venceram a Taça de Portugal no passado sábado, numa final frente ao FC Porto.

18h26 - Fernando Medina entrega a figura de Santo António a Frederico Varandas, Marcel Keizer e Bruno Fernandes. No sentido inverso, o presidente do Sporting entrega uma camisola do Sporting autografada.

18h22 -Frederico Varandas: "Num mês, é a terceira vez que aqui estamos. É simplesmente fantástico. Aquela conquista foi muito mais do que uma Taça. Um realizador de cinema que pegasse no último ano do Sporting conseguia fazer um belo filme, com um final lindo. Um filme em que estes senhores foram os atores principais e que, apesar de todas as dificuldades que encontraram durante o ano, lutaram até ao fim, com muito sofrimento, muita alma, muito querer. Sporting não venceu apenas um grande clube, uma grande equipa, uma Taça de Portugal. Venceu muito mais do que isso".

18h19 - "Tenho a sensação que esta partida constituiu uma espécie de eletrocardiograma dos sportinguistas e a prova foi superada com distinção. Sinto-me satisfeito pelos títulos da época desportiva 2018/19 ficarem na nossa cidade".

18h17 - "Há vida para além do futebol e o Sporting é prova disso mesmo".

18h15 - O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, começa o discurso. "Parabéns ao Sporting pela conquista da 17.ª Taça de Portugal. Foi até ao fim, mas foi mesmo. Parabéns. Não há duas sem três. Terceira vez no mês em que tenho o prazer de receber equipas do Sporting, que faz do ecletismo o seu verdadeiro ADN. É uma época para recordar".

18h12 - Adeptos fazem a festa.

18h09 - Comitiva do Sporting tira a habitual fotografia.

18h06 - Jogadores começam a descer do autocarro. Bruno Fernandes leva a Taça.

18h04 - Plantel chega aos Paços do Concelho.

18h00 - Autocarro a passar o Marquês de Pombal.

17h58 - Plantel leonino chegará à Câmara Municipal nos próximos minutos.

17h45 - Já muitos adeptos esperam a equipa na Câmara Municipal de Lisboa.

17h43 - O autocarro do Sporting já deixou Alvalade.

17h11 - Renan deixa uma mensagem nas redes sociais antes da receção na Câmara.

16h16 - Boa tarde! O Sporting é esta segunda-feira recebido na Câmara Municipal de Lisboa, depois de ter conquistado a Taça de Portugal no passado sábado.