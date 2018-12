Alterações drásticas, drama e ressureição: o ano do Sporting foi uma montanha-russa

Sporting sobreviveu a um ano equivalente a uma montanha-russa para entrar em 2019 nas quatro frentes, tal como tinha sucedido em 2018.

Das eufóricas celebrações pela conquista da Taça da Liga ao fundo do poço e, daí para a frente, uma ressurreição das cinzas como uma fénix. Repleto de alterações drásticas e de acontecimentos de alta carga dramática, o ano de 2018 do Sporting foi uma autêntica montanha-russa cuja última paragem, em Santa Maria da Feira, devolveu os leões à casa de partida. Isto porque, tal como tinha sucedido em 31 de dezembro de 2017, a formação lisboeta vai entrar no novo ano a disputar as quatro frentes: Liga, Taça de Portugal, Taça da Liga e Liga Europa. A única diferença a registar passa pela posição no campeonato, pois, neste momento, o Sporting ocupa o terceiro lugar a cinco pontos do líder FC Porto, enquanto no ano passado, por esta mesma altura, repartia a liderança da prova com os dragões.

Os sorrisos, triunfos e gestos de felicidade de rostos bem diferentes dos atuais marcaram os primeiros meses de 2018 do clube de Alvalade, onde a inédita conquista da Taça da Liga (janeiro) após o desempate por penáltis diante do V. Setúbal e a "recondução" de Bruno de Carvalho (fevereiro) na presidência com quase 90% dos votos pareciam conduzir a um futuro risonho. Puro engano.