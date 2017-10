Alarme para Jesus: Bas Dost lesiona-se e abandona treino da Holanda

Bas Dost teve de abandonar o relvado onde decorria o treino da seleção holandesa

Bas Dost lesionou-se no treino da seleção holandesa e acabou por ter de abandonar a sessão de trabalho. De acordo com a imprensa holandesa, ainda não se conhece a gravidade do problema físico do avançado do Sporting, que foi chamado para os desafios com a Bielorrússia e a Suécia, a contar para a fase de apuramento europeia para o Mundial.

Depois de Doumbia - o avançado camaronês lesionou-se com o Barcelona e enfrenta um período de três semanas de paragem -, o Sporting poderá ter mais uma dor de cabeça na frente do ataque. Além de Doumbia e Bas Dost, os verde e brancos têm ainda soluções como Alan Ruiz, Podence e Bruno Fernandes para o ataque, embora com características diferentes.