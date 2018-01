Alan Ruiz feliz depois de assinar pelo Colón: "Chegaram muitas oferta"

Jogador do Sporting vai jogar no Colón até ao final do ano

Alan Ruiz já assinou contrato com o Colón e disse as primeiras palavras ao serviço do clube argentino. O avançado, que chega por empréstimo do Sporting, sublinhou a felicidade do momento e garante que se cumpriu um desejo. "Estou muito contente por voltar. Mantinha contacto com os dirigentes do Colón e houve muita vontade, fizeram a sua parte. O principal era o que eu queria. Se complicasse era da parte dos dirigentes do Sporting, caso não me deixassem voltar. Mas aconteceu e fico feliz por voltar. Fui muito feliz no Colón, trataram-me muito. Agora quero conhecer todos os companheiros. Para minha felicidade chegaram muitas ofertas, mas nenhuma chegou a interessar-me. Estou muito contente com este momento", sublinhou em declarações à Rádio Sol, na Argentina.

Em 2016, quando deixou o Colón, Alan Ruiz não viveu momentos fáceis, tendo mesmo chegado a dizer que não voltava a Santa Fé, depois de problemas com os adeptos do clube. O jogador desvaloriza agora essas questões. "O que se passou, passou. Estou com muita vontade de voltar. A minha felicidade é a da minha família, decidimos em conjunto. Ficou algo para fazer no Colón, ganhar algo e coisas importantes."

Ruiz confirmou ainda que assinou contrato por um ano que o Colón fica com opção de compra no final do mesmo.

O Sporting já confirmou o empréstimo, informando que vai receber 200 mil euros de taxa de empréstimo, ficando o Colón responsável pelo pagamento da totalidade dos salários do jogador. O clube argentino fica ainda com direito de preferência e com uma opção de compra no valor de sete milhões de euros, que lhe garantirá 70% do passe de Ruiz.