Ajax deslumbrou no Santiago Bernabéu e Marcel Keizer teve mão neste fenómeno

Onze talentos que foram treinados pelo técnico no Ajax deslumbraram a Europa no Bernabéu.

O triunfo histórico do Ajax no Santiago Bernabéu, na terça-feira (1-4 e eliminação do detentor do troféu, o Real Madrid), teve o dedo de Marcel Keizer. Os holandeses visitaram o rei da Europa (o Real Madrid, recorde-se, venceu quatro das últimas cinco Champions) com uma desvantagem de um golo para recuperar, e fizeram-no com estrondo com a sua célebre filosofia de futebol-espetáculo - que foi aposta em Alvalade através de Keizer -, utilizando onze jogadores que passaram pelas mãos do agora treinador dos leões.

O Ajax chocou o mundo do futebol envergonhando e humilhando o Real Madrid em sua casa e dos 14 jogadores utilizados pelo emblema de Amesterdão, apenas Tagliafico, Blind e Tadic nunca foram treinados por Keizer. Dos restantes onze, sete destacaram-se com o técnico leonino no Jong Ajax em 2016/17, denominação utilizada para a equipa B, antes de serem promovidos à equipa principal: Onana, De Ligt, De Jong, Van de Beek e David Neres começaram a temporada com Keizer e subiram à equipa principal com a época em curso, enquanto Mazraoui e Dani de Wit o fizeram só na seguinte com o próprio Keizer. Refira-se que nessa temporada o Jong Ajax acabou em segundo lugar da segunda divisão holandesa, a quatro pontos do líder Venlo, mas com uma marca impressionante de golos marcados: 93 em 38 jogos.