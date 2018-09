Agenda cheia no primeiro dia de Varandas como presidente

Frederico Varandas vai começar pelo clube, com diversos encontros para tomar conhecimento de processos em curso, depois seguem-se os temas relacionados com o futebol

O primeiro dia de trabalho de Frederico Varandas como presidente do Sporting está devidamente planificado, sendo que o novo líder já falou com o técnico da equipa principal José Peseiro, algo que se repetirá hoje numa reunião que está agendada para a parte da tarde. Este domingo, em entrevista à Sporting TV, o médico revelou quais os seus planos de trabalho que passam forçosamente, ao que tudo indica, por uma visita à Academia.

De acordo com a esquematização feita em consonância com o treinador e secretário técnico da formação principal, Frederico Varandas começará o dia em Alvalade, onde vai tomar conhecimento de alguns processos relacionados com o clube e respetiva organização do mesmo, sendo ainda possível que se debruce sobre outros assuntos relacionados com a SAD, ainda que oficialmente ainda não tenha sido nomeado o novo conselho de administração. Refira-se que domingo, além de ter visto o encontro de andebol entre o Sporting e o ABC, Varandas reuniu-se com Miguel Albuquerque, que será o seu diretor-geral para as modalidades, ele que até então tinha apenas o futsal a seu cargo.

À tarde, ainda que a equipa comandada por José Peseiro tenha uma sessão de trabalho agendada para as 16h30, está prevista uma reunião com o treinador, que também deverá envolver outros elementos da estrutura do futebol, nomeadamente no que concerne à área do scouting. Nesse âmbito, Beto e Manuel Fernandes estarão esta segunda-feira na Academia para trabalharem na reorganização de vários aspetos considerados como prioritários. Refira-se que em janeiro devem chegar novos elementos para o departamento, pois ainda estão vinculados a outros emblemas.

Frederico Varandas deixou claro qual a mensagem que pretende passar para os jogadores e não só. "A mensagem que vou passar aos jogadores, treinador, staff, a toda a estrutura é simples... vou agradecer o facto de receber o clube no primeiro lugar do campeonato. É importante manter o grupo saudável, assumir o futebol é isto", atirou.