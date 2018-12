Adversário do Sporting na luta pela fuga à despromoção em Espanha

O atual 17.º classificado do campeonato espanhol mudou recentemente de treinador. Plantel com nomes fortes no ataque e ainda dois ex-FC Porto.

O Villarreal acabou a fase de grupos da Liga Europa no primeiro lugar, com 10 pontos, à frente de Rapid Viena, Rangers e Spartak Moscovo. No entanto, o problema do próximo adversário europeu do Sporting está no campeonato espanhol, onde venceu apenas três dos 16 jogos já realizados esta temporada.

A 17.ª posição na Liga espanhola levou, inclusivamente, a uma recente mudança de treinador, com Luis García, de 46 anos, a suceder a Javir Calleja no cargo. Apesar do mau momento, o plantel do "submarino amarelo" tem nomes conhecidos, sobretudo no ataque, como são os casos de Carlos Bacca, Gerard Moreno e Toko-Ekambi.

Para além destes, há ainda três jogadores do Villarreal que já jogaram em Portugal, dois deles no FC Porto; são os casos do guarda-redes Andrés Fernández e do lateral-esquerdo Miguel Layún. O médio Manuel Iturra, que tem 34 internacionalizações pelo Chile, também representou o U. Leiria na época de 2010/11.