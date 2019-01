Adrien disse ter proposta do Sporting, leões negam

O jogador tem estado fora das opções de Claude Puel no Leicester e pode mudar de ares já este mês. O seu nome até foi "atirado" no sábado a Marcel Keizer, que ficou em silêncio sobre potenciais reforços.

Pouco utilizado por Claude Puel no Leicester, Adrien não tem escondido a vontade de mudar de ares este mês e um regresso a Alvalade é uma das soluções que o jogador diz estar em cima da mesa.

Em declarações concedidas à RTP, o internacional português revelou ter recebido uma proposta do Sporting para se mudar de imediato para Alvalade, mas garantiu que ainda não tomou qualquer decisão relativa ao seu futuro. "Uma das propostas que existem é a do Sporting, mais ainda não decidi. Sempre disse que gostaria de voltar ao Sporting, vamos ver se este é o momento certo ou não", frisou o médio do Leicester. Porém, segundo fonte oficial do Sporting, o jogador não é hipótese considerada no presente mercado, nem recebeu qualquer oferta do clube.

Negociado para o Leicester no último dia de transferências do verão de 2017 por 24,5 milhões de euros, Adrien sofreu à conta de um imbróglio na chegada da documentação à FIFA e passou por uma suspensão de seis meses, que prejudicou a sua afirmação em Inglaterra. Quando o impedimento de jogar terminou, o jogador continuou a limitar-se a raras aparições e o regresso ao clube onde se formou foi um cenário que nunca descartou. O nome de Adrien até foi "atirado" ontem a Marcel Keizer, mas este optou pelo silêncio em relação à chegada de potenciais reforços. O Bordéus é um dos interessados no médio.