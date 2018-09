Acuña: Sporting quer pagar em parcelas, Racing reage e aguarda

Frederico Varandas ficou de apresentar uma proposta ao Racing na próxima semana para liquidar os 1,375 M€ em dívida, referentes à última prestação da transferência do argentino.

O Sporting está a tentar fracionar o pagamento da última prestação da transferência de Marcos Acuña e tem uma semana para apresentar uma proposta ao Racing para o efeito. Em causa está a liquidação de uma verba na ordem dos 1,375 M€ (referentes a 1,6 milhões de dólares). Segundo O JOGO apurou, Frederico Varandas pretende resolver a questão diluindo o pagamento do montante mencionado em parcelas, algo que terá de merecer a concordância dos dirigentes do Racing, os quais também têm de prestar contas ao Ferro Carril Oeste por força do acordo firmado na cedência de 50% dos direitos económicos do internacional argentino, para que este pudesse transferir-se para Alvalade.

Ora, o próxima semana será assim o limite temporal para a resolução da dívida, que poderá ainda acabar na FIFA, como assegurou a O JOGO o presidente do Racing, Victor Blanco, pese a "boa impressão" que lhe deixou Frederico Varandas na conversa mantida recentemente. "Falámos com o presidente do Sporting, que ficou de nos apresentar uma proposta na próxima semana, mas ainda não o fez. Vamos ver a forma de pagamento. Estamos a aguardar, mas não estou preocupado. Ou o Sporting paga ou vamos para a FIFA, é simples. Temos o recurso para a FIFA paralisado porque o presidente do Sporting pediu para esperarmos mais uns dias, é o que estamos a fazer. Acredito que o presidente do Sporting vá cumprir a sua palavra", disse, esperançado que finalmente o dossiê deixado em aberto por Bruno de Carvalho fique concluído.

Victor Blanco deixou claro, porém, que o facto de a "conversa com Frederico Varandas ter sido boa", tal não inviabiliza que as medidas a seguir pelo emblema Avellaneda não possam ser mais drásticas na defesa dos interesses económicos do mesmo. Essa liberdade de ação ficou expressa no diálogo, garantiu: "A conversa com o presidente do Sporting foi muito boa, se não tivermos resposta temos a liberdade para fazer o melhor para o Racing."