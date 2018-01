Acuña: Juventus não o largou e bastaram 180 minutos

Bianconeri acompanham extremo há vários meses e prometem apresentar uma proposta no final da temporada, ainda que saibam das exigências financeiras que a SAD leonina fará.

Bastaram 180 minutos em dois jogos contra a Juventus para que Marcos Acuña passasse a constar da lista de jogadores referenciados pelos bianconeri. Sabe O JOGO que o argentino de 26 anos motivou várias observações em solo português depois da dupla jornada na prova milionária, prometendo o emblema de Turim avançar com uma proposta no final da época.

Independentemente da continuidade de Massimiliano Allegri no comando da equipa - em Itália, noticiam que poderá suceder a António Conte no Chelsea -, Acuña reúne características que os responsáveis da Juve consideram incomuns, nomeadamente o facto de poder fazer todo o corredor esquerdo. Já entraram, inclusive, em contacto com os representantes do futebolista, que comunicaram a intenção do Sporting de mantê-lo no imediato, não fechando, contudo, a porta a uma eventual saída no próximo defeso. Recorde-se que os leões pagaram mais de dez milhões de euros para contratar Acuña ao Racing Avellaneda no último verão (precisamente 10,591 milhões de euros), num acordo que prevê uma opção de compra sobre três jogadores do emblema argentino. Na primeira metade da temporada, Acuña tem sido um dos jogadores mais influentes em Alvalade, somando 29 jogos oficiais, nos quais fez cinco golos e ainda seis assistências.

Segundo foi possível apurar, uma das observações realizadas pela Juventus aconteceu já em 2018, quando o Sporting se deslocou à Luz para defrontar o Benfica, em jogo da 16.ª jornada do campeonato. Recuando a 2017, o extremo defrontou os bianconeri em duas ocasiões: a 18 de outubro foi totalista na derrota (1-2) dos leões em Turim, registando as mesmas condições no dia 31, então na igualdade a uma bola no Estádio José Alvalade. Acuña tem contrato válido com o Sporting até junho de 2021, estando blindado por uma cláusula de 60 milhões de euros.