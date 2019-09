Acordo fechado, Silas é o novo treinador do Sporting

Tarde de quinta-feira trouxe os avanços que faltavam para fechar o acordo entre treinador e Sporting

Depois do impasse que durante a manhã de quinta-feira atrasou o processo, com a chegada da tarde chegou também o acordo que ligará Silas ao Sporting. O treinador, que ainda esta temporada esteve no Belenenses durante as primeiras cinco jornadas, assinou com o clube de Alvalade um contrato válido até ao final da temporada, com mais uma de opção.

Como O JOGO deu conta esta quinta-feira, o treinador de 43 anos para assumirá o lugar que foi ocupado por Leonel Pontes após a saída de Marcel Keizer e o anúncio do acordo deverá acontecer esta sexta-feira. A ser assim, a situação permitiriá a Silas sentar-se no banco de suplentes na segunda-feira, quando os leões visitarem o Aves, na sétima jornada da I Liga.

Além de uma maior acessibilidade em termos salariais por comparação a várias outras opções iniciais tentadas pelo elenco presidido por Frederico Varandas, o facto de Silas, de 43 anos, se encontrar livre e de nutrir uma simpatia pelo emblema de Alvalade desde criança - algo já assumido publicamente pelo antigo médio, que ainda realizou duas temporadas na formação do clube verde e branco -, foram vistos com pontos importantes quer na possibilidade de contratação, quer no próprio impacto que o antigo centrocampista possa ter junto da massa adepta.

De resto, importa lembrar que Silas ainda regista algum atraso como técnico, uma vez que aguarda o certificado do terceiro nível de treinador.