Academia do Sporting renasce com "vitamina K": os nomes que já estão blindados

Keizer recupera fórmula do Ajax e estreia a ligação com os sub-23. Eis os primeiros "reforços" com contratos... blindados.

O Sporting terminou o embate frente ao Vorskla, para a Liga Europa, com seis atletas da sua formação no onze (Miguel Luís, Mané e Jovane foram titulares; Thierry Correia, Bruno Paz e Pedro Marques entraram na etapa final) e ainda outro no banco de suplentes (Abdu Conté). Eis o primeiro grande sinal de uma das premissas que levaram Frederico Varandas a pensar fora da caixa e a contratar, para substituir José Peseiro, um treinador que, para além do futebol atrativo, não tivesse pejo em apostar no produto da casa.

Marcel Keizer chamou a si a fórmula com que deixou marca no Ajax (primeiro na equipa B, depois na equipa principal), depositou total confiança nos miúdos e com a "vitamina K" ganhou os primeiros reforços para o resto da temporada. A aposta, apurou O JOGO, é para continuar, até porque todos os nomes já transcritos (ver coluna) estão mais do que blindados no que aos seus contratos diz respeito: os prazos estendem-se entre junho de 2021 e junho de 2023 e as cláusulas de rescisão chegam mesmo aos 60 milhões de euros.

Pérolas: Jovane é a estrela desta jovem companhia e Tiago Djaló, central de 18 anos, já negoceia renovação

O técnico holandês, há um mês no comando do leão, fez o raio-X ao que tinha dentro de portas e apesar de assumir que a qualidade foi trabalhada por outros - Miguel Luís, por exemplo, juntou-se ao trabalho da equipa principal com Peseiro -, puxou-os para, ao mesmo tempo, sentirem o pulso onde brilham os graúdos, no estádio de Alvalade. "Vão dar-me dores de cabeça", garantiu o técnico depois do triunfo sobre os ucranianos.

Mesmo com a promessa de outras chamadas, todos, sem exceção, vão continuar a competir pelos sub-23, agora a cargo de Alexandre Santos - a garantia de que o trabalho semanal terá uma prática regular.

RAIO-X

Miguel Luís

Posição: médio

Idade: 19 anos

Final de contrato: 2022

Thierry Correia

Posição: lateral-direito

Idade: 19 anos

Final de contrato: 2022

Pedro Marques

Posição: ponta de lança

Idade: 20 anos

Final de contrato: 2023

Bruno Paz

Posição: médio

Idade: 20 anos

Final de contrato: 2021

Abdu Conté

Posição: lateral-esquerdo

Idade: 20 anos

Final de contrato: 2020 (mais dois de opção)