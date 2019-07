Abre-se uma nova porta para Domingos Duarte em Espanha

Defesa-central esteve cedido ao Corunha e agora surge um clube da Liga espanhola interessado.

Domingos Duarte foi um dos destaques da temporada do Corunha, que terminou com uma amarga derrota frente ao Maiorca na final do play-off de subida à Liga espanhola. Cedido pelo Sporting, o defesa-central não deve permanecer no emblema galego, mas, segundo a imprensa do país vizinho, abriu-se uma porta para o português no principal campeonato espanhol.

Trata-se do Leganés, 13º classificado de La Liga em 2018/19, que está no mercado em busca de reforços para o eixo defensivo. O As escreve que o Sporting avalia Domingos Duarte em cinco milhões de euros, valor que o clube espanhol não está disposto a desembolsar. Contudo, o Leganés acredita que, face à vontade do jogador, os leões acabarão por baixar o preço estabelecido.

Com 24 anos, Domingos Duarte realizou 43 jogos na última época, apontando quatro golos.