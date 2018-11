A radiografia de Tiago Fernandes: do "podem chamar-me arrogante" às luzes da ribalta

O JOGO foi às raízes do sucessor - ainda que de forma interina - de José Peseiro. Aos 37 anos, e após três temporadas nos juniores, vai estrear-se como técnico principal de uma equipa sénior. "Nasci e cresci a respirar futebol. É difícil algum treinador ensinar-me mais do que aquilo que sei", disse, há um ano, o filho do 'Manel', ainda no comando dos Sub-19 dos leões

Há mais vida para além da demissão de José Peseiro e da busca de um sucessor que "agarre" numa equipa que, apesar do percalço diante do Estoril, ainda está em condições de lutar por todas as provas onde se vê inserida. E essa vida, imediata, tem um nome: Tiago Fernandes.

Aos 37 anos, o filho de Manuel Fernandes, uma das maiores referências não só da história do Sporting mas também do futebol português, chegou onde quer estar - na ribalta. É ele quem vai liderar o leão na visita ao Açores, no domingo, para defrontar o Santa Clara, significando isso estrear-se como treinador principal de uma equipa sénior. E também pode ser sua a liderança quando os verdes e brancos visitarem Londres, para defrontar o Arsenal.

O JOGO foi às raízes de quem tem Jorge Jesus e José Mourinho como principais referências; alguém que, há um ano, e no final de um jogo para Youth League (a Champions dos Sub-19), afirmou o seguinte, sem pejo de passar por... "arrogante".

"Há um Sporting antes e depois de Tiago Fernandes. Antes de eu chegar, levávamos goleadas na Youth League, hoje somos campeões nacionais e batemo-nos de igual para igual com qualquer equipa. Não somos inferiores a ninguém. Nasci num 'habitat' de futebol. Respiro futebol desde que nasci. É difícil chegar algum treinador e ensinar-me mais de futebol do que aquilo eu sei. Nasci e cresci neste mundo. E podem chamar-me arrogante", vincou.

Um recorde ao leme dos juniores

Tiago Fernandes deu os primeiros passos como treinador bem junto ao pai, em 2008, ao ocupar o cargo de observador da União de Leiria. Em 2011, cumpre o objetivo de entrar na formação do Sporting - o clube do coração, pois claro -, mas só em 2015 chegou ao leme dos juniores leoninos. Terminou a primeira época em segundo, mas na segunda... bateu recordes, ao levar pela primeira vez na história uma equipa de Sub-19 a termina a fase regular do Nacional da I Divisão sem derrotas. O caminho estava mais do que traçado, e Tiago conquistou o primeiro título da categoria desde 2012.

Estávamos à beira de mais um salto, e depois de cumprir mais uma temporada nos juniores (perdeu o título para o Benfica), foi convidado para integrar a equipa técnica de José Peseiro. Esta quinta-feira, olhou para o lado e viu-se... a comandar um treino da equipa principal, o primeiro de preparação para o duelo contra o Santa Clara.

A porta 10A e a tatuagem... de Maradona

A loucura de futebol de Tiago não se esgota dentro de campo: em casa, e sabe O JOGO, tem um autêntico museu, recheado com recordações que levou das mãos dos pais, mas que também acumulou com a sua audácia. O tapete, mítico, que antecipava a entrada da icónica Porta 10A no antigo José Alvalade, está na posse do agora treinador do Sporting, tal como a bola com que "Manel" dizimou o Benfica, a 14 de dezembro de 1986, nuns tais de 7-1.

Há ainda uma última memória que o nosso protagonista quis eternizar: a magia de Diego Armando Maradona, argentino que leva, tatuado, num dos ombros.