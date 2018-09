A primeira reunião de Frederico Varandas com o plantel do Sporting

Novo presidente do Sporting esteve reunido com o plantel na manhã desta quinta-feira.

Frederico Varandas, que no domingo tomou posse como presidente do Sporting, esteve na manhã desta quinta-feira à conversa com o plantel leonino, minutos antes do início do treino. De acordo com a informação prestada pelo clube no site oficial, "o discurso do novo líder máximo do emblema de Alvalade incidiu na união que deseja que exista entre jogadores, técnicos e todos os elementos do staff".

"Recorde-se que, embora Frederico Varandas tenha iniciado as suas funções esta segunda-feira (10 de Setembro), tendo, inclusive, marcado presença na casa da formação leonina, optou por reunir o grupo hoje, já que pôde contar com os regressos de todos os atletas internacionais que estiveram ao serviço das respetivas seleções", surge ainda explicado.

Frederico Varandas, refira-se, concedeu a primeira entrevista como líder do Sporting no domingo, ao canal do clube, tendo prometido palavras de gratidão aos jogadores. "Vou agradecer-lhes por receber o clube em primeiro lugar. Ao treinador, aos jogadores, a todos. Sei o que é um grupo. Quem já esteve no futebol sabe que é preciso ter o grupo saudável para ganhar. Sem isso não acredito em grandes vitórias. A minha responsabilidade é essa. Se rumarmos todos para o mesmo lado, estaremos mais perto da vitória", vincou na altura.