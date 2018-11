"A primeira parte foi um vendaval, na segunda levámos um massacre"

Façanha do Sporting 37 anos antes da visita a Londres teve selo de Manuel Fernandes e ainda a visão futurista de um dos mais icónicos treinadores do Sporting num desafio louco

A memória faz jus aos sucessos, sobretudo aos que ficaram eternizados não só na história do Sporting, mas também do futebol português. A 21 de outubro de 1981 - já lá vão 37 anos - o leão de Malcolm Allison foi ao The Dell, casa do Southampton à época, dar uma lição de futebol e trouxe para Lisboa um 4-2 decisivo para ultrapassar a segunda eliminatória da já extinta Taça UEFA. Em vésperas de os verdes e brancos tentarem, em Londres, a terceira vitória em solo inglês, O JOGO falou em exclusivo com quem apontou um bis na primeira, o eterno capitão Manuel Fernandes.

Capitão recorda o 4-2 ao Southampton em 1981 e o bis que ajudou Allison a enganar os seus, na primeira vitória de uma equipa lusa em Inglaterra nas provas da UEFA. Exclusivo O JOGO

"A primeira parte foi um vendaval, acabou nos 3-0, mas podíamos ter marcado mais um ou dois. Primeiro marcou o Jordão (2"), depois houve um autogolo (de Holmes, aos 21") e eu fiz o terceiro (42"). Lembro-me de que olhávamos uns para os outros e pensávamos: "não é possível o que está a acontecer"." Mas era, sim, fruto... do génio de Allison. "Conhecia muito bem as equipas inglesas e tinha orgulho em vencê-las. Quando jogávamos cá, pouco ou nada adiantava sobre os adversários: apenas dizia que éramos melhores e que tínhamos de ir para o campo e fazer o nosso jogo. Os outros que se preocupassem connosco. Ali foi mais ao pormenor", explicou o antigo avançado, concretizando: "Colocou o Zezinho como falso lateral-direito. Quando a equipa tinha a bola, o Zezinho fazia o corredor, quando a equipa não tinha a bola o Zezinho fechava no corredor central. E o [António] Oliveira aparecia muito pelo lado direito do ataque." Tanto que, veja-se, esteve nos três golos apontados pelo leão na etapa inicial, período que antecedeu, e como se diz na gíria, um dos maiores "pisões" que Manel viveu como jogador. "Era o Southampton do Kevin Keegan e na segunda parte levámos um massacre. Sofremos dois golos, já estávamos satisfeitos com o 3-2, mas ainda fiz o quarto (88"). O Virgílio recuperou a bola, eu toquei para trás e recebi mais à frente, um passe do Freire, para finalizar de pé esquerdo. Foi uma bela jogada. Que jogo brilhante!", sublinhou o nosso protagonista, que hoje assume funções de coordenação no scouting do Sporting.