A nova defesa de Marcel Keizer para o jogo com o Boavista

No regresso à competição, diante do Portimonense, Mathieu jogou pela primeira vez com Ilori. Sábado, com o Boavista, formará com o reforço de inverno e o seu parceiro do eixo a retoma do 3x4x2x1.

Mudar é um pressuposto a que Marcel Keizer não vira as costas. Pelo contrário, cultiva-o. O carácter multifacetado e capacidade de adaptação de que tem imbuído a equipa nos últimos tempos vai precisamente nesse sentido.

A verdade é que, depois de ter retomado o 4x3x3 na receção na última ronda, em Alvalade, deixa antever que o Sporting se apresente no Bessa, no próximo sábado, no 3x4x2x1 com que o técnico holandês apanhou de surpresa o Braga (triunfo por 3-0) e tem feito evoluir a equipa desde então. Isto por força de um argumento de peso maior: Coates.