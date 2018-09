"A minha filha tinha três ou quatro anos e disse a palavra Benfica, fiquei petrificado"

O JOGO desafiou os seis candidatos à presidência do Sporting a desfiar memórias que os definem como cidadãos e sportinguistas. Todos aceitaram falar na primeira pessoa. Conheça o lado mais intimista dos homens que lutam pela cadeira do poder em Alvalade.

Tive uma infância normal, numa casa com muita gente e muito movimento. Sou o quinto de sete irmãos. Tivemos as coisas normais das crianças. As primeiras imagens são de uma vida muito boa, agradável. Talvez não tenha tido consciência da situação privilegiada em que vivia e que muitos outros não teriam.

Tinha tido sempre gente a fazer tudo desde o dia em que nasci. Fez-me muito bem ir para a universidade na Bélgica. Lovaina era uma cidade escura, antiga, bonita. Aterrei num apartamento com uma kitchenette, não conhecia ninguém. Deixei de ter empregadas, passei a ter de lavar a roupa, a loiça, limpar o apartamento. Coisas normais da vida.

Fui para o Brasil com 20 e tal anos. Estava mais virado para o samba. Desfilei na Escola de Samba da Portela e ganhei. Foi o último ano em que a Portela ganhou em 33 anos, até ao ano passado. As cores da Portela são azul e branco e o símbolo é uma águia... É a única coisa com uma águia de que gosto.

No futebol, não quero ir para a tribuna. Não porque não consiga ver, mas porque não me posso manifestar ou chamar nomes ao árbitro. O futebol tem essa característica. Nivela o comportamento das pessoas. Uma vez, num final de uma Taça de Portugal, estava um tipo ao meu lado de tal maneira incomodado que disse: "Oh pá, você nem parece um banqueiro." "Nesta altura, quero lá saber se sou banqueiro." Hoje em dia, uma pessoa ser espontânea, que é uma coisa admirável, é malvisto.

Gostava de ser presidente do Sporting, não escondo isso. Tenho uma grande paixão pelo Sporting Clube de Portugal.

Levo a minha filha ao Sporting. A minha mulher acha que lhe faço lavagens ao cérebro. História verdadeira: a minha filha tinha três ou quatro anos e pronunciou a palavra Benfica. Fiquei petrificado. Mas que é isto? Fiquei a ruminar no que devia fazer. A minha filha era vidrada na Branca de Neve e os Sete Anões. "Teresinha, está a ver a Bruxa Má? É o Benfica." A minha filha, minha única filha, não vai ser do Benfica. Digo isto com grande respeito pelo Benfica. O Sporting não seria o mesmo sem o Benfica e vice-versa, não é?