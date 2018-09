A mensagem de João Benedito pouco depois de Varandas tomar posse

João Benedito deixou este domingo uma mensagem nas redes sociais.

João Benedito deixou este domingo uma mensagem nas redes sociais, pouco depois de Frederico Varandas tomar posse como presidente do Sporting. "Um dia que nos orgulha a todos. Obrigado aos 22.510 leões que participaram no ato eleitoral. Obrigado a todos os que participaram ativamente nas campanhas dos vários candidatos. Parabéns a Frederico Varandas e aos novos Órgãos Sociais do Clube. Obrigado a todos pelo apoio à candidatura de João Benedito. Procurámos sempre honrar os valores do Sporting Clube de Portugal. Continuaremos com o nosso apoio incondicional ao Clube no estádio, no pavilhão, em Portugal e no estrangeiro. Viva o Sporting Clube de Portugal", surge escrito na página da Candidatura Raça e Futuro.

Frederico Varandas, recorde-se, foi eleito com 42,32% dos votos (8.717 votantes), contra os 36,84% (9.735) alcançados por João Benedito, segundo candidato mais votado. José Maria Ricciardi teve 14,55% dos votos, superando as listas encabeçadas por José Dias Ferreira (2,35%), Fernando Tavares Pereira (0,9%) e Rui Jorge Rego (0,51%). Foram ainda registados 2,2% de votos em branco e 0,31% nulos.

Este foi o ato eleitoral do clube com maior afluência de sempre, com 22.510 sócios votantes, 19.159 de forma presencial e 3.351 por correspondência, de um total de 51.009 com direito a voto.