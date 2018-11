Os números revelam a imagem de marca de Marcel Keizer: tem fome de golo

Desde que tomou conta da equipa secundária do Ajax, o caudal ofensivo implementado disparou em tiros certeiros. Só na primeira época de Jorge Jesus ou com Leonardo Jardim os leões se aproximam

A amostra é ainda demasiado curta para que se possam retirar ilações e os quatro golos marcados pelo Sporting no jogo de estreia de Marcel Keizer ao Lusitano de Vildemoinhos, depois de orientar os trabalhos durante cerca de duas semanas não merecem ser extrapolados para lá da natural disparidade entre os dois conjuntos que discutiram a continuidade na Taça de Portugal. Mas contra factos não há argumentos e há um que sobressai na análise do percurso do técnico que assumiu a sucessão de José Peseiro - e de Tiago Fernandes - ao comando da equipa principal do Sporting: desde que deixou de orientar emblemas de menor dimensão do futebol holandês, Marcel Keizer exponenciou o futebol ofensivo que procura implementar nas suas equipas e fez a eficácia na finalização disparar em flecha.

A partir do momento em que assumiu o comando técnico da equipa secundária da Ajax - de onde transitaria para o plantel principal, primeiro, e para o Al-Jazira, depois, antes de chegar a Alvalade -, os conjuntos orientados por Marcel Keizer rondam ou suplantam a média de 2,5 golos por jogo, como se pode constatar no gráfico anexo. O conceito é tão elementar como são simples os processos a que recorre o técnico holandês: o objetivo é marcar mais que o adversário. E, feitas as contas, Keizer tem tido sucesso: nos 77 jogos disputados desde o início de 2016/17, e já contando com o jogo de Viseu, para a Taça de Portugal, viu as suas equipas atirarem por 198 ocasiões para o fundo das redes contrárias e sofrer 102 golos - pouco menos que o dobro. "A jogar simples, é mais fácil marcar", sintetizou Bruno Fernandes, no final do jogo da Taça de Portugal que marcou a estreia de Keizer no banco.

O registo do pendor ofensivo imprimido pelo técnico de 49 anos às equipas que orienta traduzido em golos ganha ainda maior relevância se comparado com os números apresentados pelo Sporting ao nível da finalização nas últimas épocas: se, na presente campanha, e já contando com a goleada de Viseu, os leões levam uma média de 1,77 golos por jogo, nas cinco temporadas que precederam a atual edição nunca fizeram sombra ao registo acumulado por Keizer desde 2016/17 de 2,56 tiros certeiros por encontro. Como se pode verificar em baixo, de resto, as exceções em que o Sporting superou a média de dois golos por jogo verificaram-se na primeira época de Jorge Jesus em Alvalade, em que lutou até ao fim pelo título, e a de 2013/14, em que o comando técnico esteve entregue a Leonardo Jardim. Ao fim da terceira semana de trabalho, Keizer tem agora novo desafio para demonstrar esse caudal ofensivo, no Azerbaijão.