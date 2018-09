A extensa lista de lesões de Mathieu

A extensão da lesão no gémeo da perna esquerda sofrida diante do Qarabag ainda não é conhecida, mas a presença do camisola 22 na deslocação ao terreno do Braga está praticamente posta de parte

Titular indiscutível desde a sua chegada ao Sporting, no verão de 2016, Mathieu tem mostrado todas as suas credenciais a nível defensivo e até de construção de jogo, mas ainda não conseguiu deixar para trás o seu grande tormento dos últimos quatro anos: os problemas físicos. Anteontem, no duelo frente ao Qarabag, o central francês foi substituído após sofrer uma mazela muscular no gémeo da perna esquerda, naquela que foi a sua 12.ª lesão desde 2014, quando trocou o Valência pelo Barcelona. A título de curiosidade, seis delas foram sofridas desde a sua chegada ao emblema leonino.

Esta última surgiu, precisamente, no jogo que marcava o regresso de Mathieu aos relvados após ter falhado os duelos frente a Benfica, Feirense e Marítimo (Taça da Liga) devido a um problema muscular na coxa da perna direita. Contas feitas, o experiente central, de 34 anos, já falhou metade dos encontros disputados pelo Sporting na presente temporada. Ainda à espera de conhecer a totalidade da extensão da lesão sofrida diante do Qarabag, Mathieu já sabe que está "condenado" a aumentar essa contabilidade, pois a sua presença no duelo de segunda-feira com o Braga afigura-se como extremamente improvável. Caso se confirme este cenário, o francês será novamente rendido por André Pinto, que tem sido o principal beneficiado face às diversas ausências do internacional gaulês.

Mathieu já se lesionou 12 vezes em quatro anos

Suscetível a problemas de índole muscular, que configuram oito das 12 lesões supramencionadas, Mathieu já apresentou, desde 2014, problemas em zonas tão diferentes como gémeos, coxas, tornozelos, joelhos e no Tendão de Aquiles. Tendo em conta este "currículo" e a idade do jogador, José Peseiro deve, no futuro, proceder a uma gestão ainda maior do central para não arriscar perder um dos seus ativos mais importantes durante um longo período de tempo.