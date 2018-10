Premium A crónica do Sporting-Arsenal: não parar, não escutar, nem olhar...

Ao caminharem pelos carris, leões foram trucidados pelo "Expresso Welbeck". Lisboetas fizeram boa primeira parte e seguem em segundo no grupo.

O Sporting caiu já durante o último terço do jogo frente ao Arsenal, uma notícia que, em si, comporta pouco ou nada de chocante. Contudo, a informação mais fresca e surpreendente da noite de ontem em Alvalade foi mesmo a boa primeira parte dos leões, que pareceram mais motivados e dispostos a aproveitar o poderio do adversário para dar mais carne e cor a um rosto quase cadavérico, tamanha a magreza de rendimento neste início de época. A primeira parte foi dos lisboetas, a segunda dos arsenalistas - que finalmente venceram em Portugal - e foi preciso um erro individual de Coates para dar o triunfo aos gunners. Pese o safanão, os verdes e brancos, contudo, continuam segundos no seu grupo e com tudo em aberto para seguir em frente nesta Liga Europa.

O Sporting mudou naturalmente e muito após uma exibição a raiar a vergonha frente ao Loures, para a Taça de Portugal. Ressurgiu numa fórmula diversa, com Petrovic, Battaglia e Gudelj a formarem meio-campo. O Arsenal que arribou a Alvalade ostentando dez vitórias seguidas nos galões e com Lacazette e Ozil no banco, em mais uma rodagem de Unai Emery. O Sporting procurou ganhar logo a iniciativa, mas o Arsenal jogava mais em construção desde trás, com Guendouzi (muito dinâmico) a assumir e alargar a primeira fase. Os leões tiveram no flanco esquerdo a sua primeira fonte de ameaça, pela ação de Acuña. Os londrinos procuravam atalhar caminho para o último terço, com os leões a fecharem melhor o espaço a partir da primeira dezena de minutos, numa fase em que o ritmo era baixo. Após duas aproximações perigosas à baliza de parte a parte, os verdes e brancos conseguiram finalmente gerar dificuldades aos gunners na saída de bola. Foi a tal ponto que à passagem da meia hora já os londrinos colecionavam asneiras à entrada da sua área. Fruto disso, Nani andou a centímetros do golo e só um erro grosseiro do árbitro tirou a oportunidade de fugir e marcar a Montero. O Sporting continuou por cima, até ter a primeira contrariedade antes do cair do pano, quando Ristovski "rasgou", numa disputa veloz com Welbeck. O 23 do Arsenal começava aqui a resolver...

Por baixo, o Arsenal surgiu com cara feia na etapa segunda e em oito minutos gerou três claras ocasiões de golo, só evitadas por Renan Ribeiro. Contudo, os arsenalistas acusavam dificuldades na manobra de meio-campo, uma vez que Xhaka estava encostado à lateral esquerda. Contudo, as bolas para Welbeck e Aubameyang nas costas da defesa verde e branca começavam a causar sérios embaraços e a construção leonina era também sofrível em progressão - especialmente com Petrovic na condução. As faixas laterais foram tapadas aos lisboetas. O Sporting era agora dominado e só aos 65" começou a sacudir, com o jogo a partir-se.

Aos 71", Peseiro tirou Gudelj e apostou em Jovane, mas, sete minutos depois, Coates não limpou um passe e sujou tudo, ao deixar Welbeck fugir e atropelar o leão. Resultado: 0-1.

O Sporting estava agora exaurido, só movido pelo coração, tentando ainda o empate em esquemas de jogo. O triunfo ficou bem ao Arsenal pelo maior vigor imposto, mas já se viu algo de leonino em campo. Daqui a duas semanas, há mais em Londres.