Comissão de Gestão do Sporting perde mais um elemento

A Comissão de Gestão era constituída por 11 elementos

A Comissão de Gestão do Sporting viu sair mais um elemento, Jorge Gurita, que apresentou a demissão, passando a ser composta por nove associados, menos dois do que os elementos que a compunham quando assumiu funções.

"Jorge Gurita apresentou a renúncia ao cargo que ocupava na Comissão de Gestão (CG) do Sporting por motivos pessoais. A CG agradece àquele a dedicação e a qualidade demonstrada no exercício das suas funções, num momento particularmente sensível da vida do Clube, numa clara manifestação de todo o seu sportinguismo", pode ler-se no comunicado divulgado no site do clube.

Detentor da pasta das modalidades, Jorge Gurita é apontado como potencial integrante da lista encabeçada pelo candidato José Maria Ricciardi e é a segunda baixa na equipa escolhida pelo presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG), Jaime Marta Soares, para gerir o clube até às eleições de 8 de setembro, depois da destituição do anterior Conselho Diretivo em Assembleia Geral realizada a 23 de junho.

Com efeito, já outro dos elementos da CG, Alexandre Cavalleri, tinha apresentado a demissão, alegadamente em desacordo com os moldes em que decorreu a conferência de imprensa promovida por Artur Torres Pereira, presidente daquele órgão, que juntou o homólogo da SAD, Sousa Cintra, e membros das quatro claques do clube, realizada antes do jogo com o Marselha.

A CG apresentada por Jaime Marta Soares era, inicialmente, constituída por 11 elementos, Artur Torres Pereira (presidente), Sousa Cintra, Luís Marques, António Sá Costa, Silvino Manuel Gomes Sequeira, Jorge Brita, Alexandre Lopes Cavalleri, Rui Moço, Pedro Pinho Reis, António Rebelo, José Diogo Leitão.