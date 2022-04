Interesse esbarra nas exigências financeiras: Tabata só com dinheiro à vista

O Botafogo, de Luís Castro, mostrou interesse no jogador do Sporting.

Tabata - assim como Lucas Fernandes e Sauer - é um dos alvos do Botafogo, que procura reforçar a sua equipa até ao fecho do mercado no Brasil, o que acontece esta terça-feira. Mas essa possibilidade está complicada face às exigências financeiras do Sporting, que só admite negociar o jogador com dinheiro à vista, algo que o Fogão terá dificuldades para cumprir neste momento.

Ontem, na imprensa brasileira, o interesse do clube treinado por Luís Castro no futebolista do Sporting foi amplamente noticiado e o "Globoesporte", já noite em Portugal, garantia que a SAD leonina já tinha em mãos uma proposta do Fogão, aguardando por uma resposta urgente, face ao prazo para inscrever novos jogadores.

Contratado em 2020 ao Portimonense, a troco de cinco milhões de euros, Tabata é um jogador - mesmo não sendo frequentemente titular (sete vezes esta época em 29 utilizações) - apreciado por Rúben Amorim, até pela sua polivalência: pode jogar nas três posições do ataque, no meio-campo e até já foi lateral. Face à utilidade que o treinador do Sporting atribui ao jogador brasileiro, de 25 anos, e ao valor investido na sua aquisição, Tabata só sairá, pois, com uma proposta verdadeiramente irrecusável. De resto, já em janeiro o Sporting recusara outras abordagens, nomeadamente do Botafogo e do Al-Ahli da Arábia Saudita.