Interesse em Tabata é real, mas Rúben Amorim tem uma ideia clara

Treinador do Sporting quer continuar a contar com o brasileiro.

Bruno Tabata continua a ser associado à Arábia Saudita, mais concretamente ao Al Ahli de Jeddah, nono classificado do campeonato daquele país, por empréstimo até ao final da temporada, com opção de compra.

Segundo informações que circulavam ontem, domingo, nomeadamente em Itália, o atacante continua na rota do emblema árabe. No entanto, segundo O JOGO apurou, embora o interesse fosse real, Rúben Amorim não se quer desfazer do jogador.

Tabata não é titular, mas é considerado muito importante no plantel do campeão nacional.