Cotação de Porro está em alta: lateral apontado a mais um clube espanhol

Em Espanha dão conta que o Sevilha também segue o lateral com atenção.

A chamada à seleção espanhola de Pedro Porro, depois das boas exibições efetuadas pelo Sporting, despertaram interesse no seu país. Além do Real Madrid ter perguntado quais as condições de uma eventual contratação do lateral-direito, como O JOGO noticiou, agora foi a vez do "El Gol Digital", colocar o Sevilha como um dos clubes interessados no camisola 24 dos leões.

Porro, 21 anos, tem sido um dos destaques do Sporting esta temporada, com 30 jogos realizados e quatro golos marcados até ao momento. Pela seleção espanhola, foi titular no recente triunfo (2-1) na Geórgia, em jogo de apuramento para o Mundial.