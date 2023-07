Integra o estágio da equipa principal do Sporting e recorda: "Há uns anos ficava a ver vídeos deles..."

Declarações de Afonso Moreia, jovem extremo dos leões, ao "Jornal Sporting"

Jogadores mais experientes: "Sinto um grande privilégio em estar aqui com eles, partilhar este espaço e conviver é sempre muito bom. Há uns anos ficava a ver vídeos deles e sempre tive a ambição de aqui chegar e, agora, estar aqui é um grande passo que estou a dar. Tenho é de fazer o meu trabalho e aprender com eles. Têm o papel de fazerem com que nós sejamos muito bem-vindos aqui, ajudarem-nos em tudo para criarmos rotinas, ajudarem-nos a ganhar mais responsabilidade do que já temos e a ter a confiança que precisamos para desenvolvermos o nosso futebol e estarmos tranquilos, acima de tudo."

Formação: "A formação tem sempre um papel fundamental no crescimento de todos os jogadores. Para lá do que as pessoas veem, há um grande trabalho a ser desenvolvido e que ainda está a ser mais desenvolvido na formação do Sporting e só tenho de agradecer a todos os que me acompanharam desde pequeno até agora: todos os treinadores, todo o staff, técnicos de equipamentos, todas as pessoas que estão envolvidas neste meio."

Dar tudo em campo: "É muito importante o trabalho extra-campo e dentro do campo é sempre importante e essencial dar tudo, como o míster Rúben Amorim sempre pede. Nunca pode faltar a entrega e é importante trabalhar muito. Neste momento penso em consolidar o meu espaço na equipa, fazer o meu trabalho."